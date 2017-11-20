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Spor

Ludogorets - Medipol Başakşehir maçını Zelinka yönetecek

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Medipol Başakşehir'in, Bulgaristan temsilcisi Ludogorets ile deplasmanda oynayacağı maçı Çek Cumhuriyeti Futbol Federasyonu'ndan Miroslav Zelinka yönetecek

20 Kasım 2017 18:06

UEFA Avrupa Ligi C Grubu\'nda mücadele eden temsilcimiz Medipol Başakşehir\'in, Bulgaristan temsilcisi Ludogorets ile deplasmanda oynayacağı maçı Çek Cumhuriyeti Futbol Federasyonu\'ndan Miroslav Zelinka yönetecek.
Razgrad kentindeki Ludogorets Arena\'da 23 Kasım Perşembe günü oynanacak ve saat 23.05\'te başlayacak karşılaşmada Miroslav Zelinka\'nın yardımcılıklarını Ondrej Pelikan ve Jan Patak yapacak. Dördüncü hakemliğini Jiri Molacek\'in üstleneceği karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri ise Radek Prihoda ile Karel Hrubesolacak.

İSTANBUL / DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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