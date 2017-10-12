Lucescu'dan Milli Takım açıklaması 

\"TFF ile anlaştık görevimin başındayım\"

Sercan SAPANATAN-İstanbul-DHA

A Milli Takım teknik direktörü Mircea Lucescu ülkesi Romanya\'da ki bir TV kanalına açıklamalarda bulundu. Türkiye\'nin Dünya Kupasına gidememezinin ardından hakkında çıkan haberleri yalanlayan Rumen teknik adam \"TFF Başkanı ile konuştuk, anlaştık görevimin başındayım\" dedi.

Kasım ayında Romanya ile bir hazırlık maçı yapacaklarını da belirten Lucescu \"Romanya\'da, Türkiye\'de yeni bir başlangıca ihtiyaç duyuyor.10-14 Kasım tarihlerinde karar kıldık. Umarım bu maç iki takımın da yararına olur\" diye konuştu.

