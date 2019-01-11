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Spor

Lucescu'dan Fenerbahçe ve Kayserispor kampına ziyaret

İlyas KAPLAN / ANTALYA,(DHA) -  A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Antalya Belek'te aynı otelde kamp yapan Kayserispor ve Fenerbahçe'yi ziyaret etti

11 Ocak 2019 19:25

İlyas KAPLAN / ANTALYA,(DHA) - 

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Antalya Belek\'te aynı otelde kamp yapan Kayserispor ve Fenerbahçe\'yi ziyaret etti.
Mircea Lucescu ziyarette Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir ve Teknik Direktör Hikmet Karaman ile sohbet etti. Daha sonra Shakhtar Donetsk\'i çalıştırdığı dönemde öğrencisi olan Oleksandr Kucher ile de konuşan Romen teknik adam, otelden çıkarken ise Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım ile kısa süre sohbet etti.

(FOTOĞRAFLI)

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