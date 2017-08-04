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Spor

Lucescu'dan 'alzaymır' iddialarına yanıt: Birlikte yan yana durup fotoğraf çektirelim

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, gazetecinin sorduğu soru üzerine sinirlendi

04 Ağustos 2017 18:04

Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun 'alzaymır hastası' olduğunu iddialarını, 72 yaşındaki teknik adamın kendisi esprili bir dille yalanladı. Deneyimli çalıştırıcı, Milli Takım'a imzası için düzenlenen basın toplantısında bir gazetecinin sağlık durumunu sorması üzerine, "Kaç yaşındasınız? Birlikte yan yana durup fotoğraf çektirelim isterseniz..." diyerek esprili bir dille iddiayı yalanladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören ise gazeteciye ağır bir tepki gösterdi. Soruyu soran gazetecinin, iddianın Demirören'in kendi ailesinin sahibi olduğu Vatan gazetesinin spor müdürü olan İbrahim Seten'e ait olduğunu söylemesi üzerine Demirören, herkesin yanlış yapabileceğini söyledi.

Gazeteci sorusunu henüz tamamlamadan, "Basın toplantısında böyle bir soru sorulmaz, ayıp" diyen Demirören, şöyle konuştu:

Benim toplumumu benim insanımı bu işin içine atmayın. Duyumlarla bir şey yazıldıysa... Bizde sporda da siyasette de her şey duyumla yazılıyor. Mühim olan bizlerin duyumla değil, gerçek delillere dayanarak habercilikle iş yapmamız. Eğer herkes buraya gelir, haberciliği doğru yaparsak kimsenin tercihi olmaz.

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