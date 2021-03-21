Lucescu'ya ırkçı tepki: Çingeneleri istemiyoruz

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Ukrayna'da ırkçı tepkilerle karşı karşıya kaldı. Kiev taraftarları tarafından statta "Lucescu evine dön" ve "Çingeneleri istemiyoruz" pankartları açıldı.

Irkçılığın kara yüzü bir kez daha yeşil sahalarda boy gösterdi. Ukrayna'da uzun yıllar Shaktar Donetsk'i çalıştıran ve başarıla imza atan Mircea Lucescu, Dinamo Kiev taraftarları tarafından bir türlü kabul görmedi.

Dinamo Kiev’in ligdeki Minai ve Zorya maçları ile UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı Villarreal karşılaşmasında tecrübeli teknik adama yönelik ırkçı ifadeler kullanıldı.

NTV Spor'un haberine göre, taraftarlar tarafından Kiev Olimpiyat Stadı’ndaki karşılaşmada 75 yaşındaki teknik adamın fotoğrafıyla birlikte "Çingeneleri istemiyoruz" ve "Lucescu evine dön" yazan pankartlar açıldı.

Olayın üzerinden belli bir süre geçmesine rağmen Romanya Devleti'nden konuyla ilgili olarak henüz girişim yapılmadı.

Ağır ifadeler nedeniyle UEFA'nın konuyla ilgili soruşturma başlatması bekleniyor.

Sezon başından bu yana Shakhtar Donetsk'teki geçmişi nedeniyle Dinamo Kiev taraftarları tarafından protesto edilen ve göreve geldikten 4 gün sonra istifa kararı alıp vazgeçen tecrübeli çalıştırıcı, devam eden tepkilere rağmen takımını zirveye taşıdı.

Dinamo Kiev ligdeki en yakın rakibi Shakhtar'ın 7 puan önünde lider konumda bulunuyor.