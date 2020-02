Lucescu ve Dürüst, TFF 2. Lig karmalarının maçını izledi

İSTANBUL / DHA

TFF 2. Lig kulüplerinin 23 yaş altı futbolcularından oluşan karma takımlar, bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri\'nde karşı karşıya geldi. Müsabaka sonucunda Beyaz Takım, Kırmızı Takım\'ı 2-1 yendi.

A Milli Takım oyuncu havuzunu genişletmek amacıyla düzenlenen karşılaşmayı TFF Başkanvekili Ali Dürüst, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile A, Ümit ve Genç milli takım antrenörlerinin yanı sıra çok sayıda kulüp temsilcisi ve futbolcu temsilcisi de takip etti.

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, karşılaşma öncesinde maçlarda yer alan futbolculara kısa bir konuşma yaptı.

Karma organizasyonu kapsamında, yarın saat 13.00\'te Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri\'nde Spor Toto 1. Lig kulüplerinin 23 yaş altı futbolcularından oluşan iki takım mücadele edecek.

BEYAZ TAKIM - KIRMIZI TAKIM: 2 - 1

SAHA: Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri

HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz, Efe Kurtuluş, Alper Uslu, Can Cengiz

BEYAZ TAKIM: Ahmed Said Kıvanç (dk.46 Zafer Görgen), Abdurrahman Canlı, Muharrem Cinan, Yusuf Yalçın Arslan, Erdi Dikmen (dk.46 Muhammet Özkal), Abdullah Balıkçı, Enis Durak (dk.46 İbrahim Can Köse), Emirhan Aydoğan, Ahmethan Köse (dk.46 Ahmet Hakan Şahin), Muhammed Samed Karakoç (dk.46 Mert Özdestici), Musa Caner Aktaş

KIRMIZI TAKIM: Tarık Çetin (dk.46 Hüseyin Koç), Alper Kadir Duruk, Alberk Koç (dk.46 Canberk Ömer Özdemir), Fethi Özer (dk.46 Muhammet Yeşil), Gökhan Kurumuş, Okan Saraçoğlu, Cerem Talha Dinçer, Mustafa Hüseyin Seyhan (dk.46 Çayan Poshoroğlu), Suat Kaya, Harun Kavaklıdere, Mustafa Yılmaz (dk.46 Devrim Taşkaya)

GOLLER: dk.68 Abdullah Balıkçı, dk.72 Ahmet Hakan Şahin (Beyaz Takım), dk.70 Devrim Taşkaya (Kırmızı Takım)

