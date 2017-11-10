Lucescu Romanya maçındaki oyundan memnun

Romanya ile deplasmanda oynanan hazırlık maçını 2-0 kaybeden Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın Teknik Direktörü Mircea Lucescu, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, ‘’Yeni bir takım kurmaya çalışıyoruz gayet iyi oynadık, iyi pres yaptık daha yolun başındayız’’ diyerek, orta sahayı geçmekte zorlanan Türkiye’nin performansını beğendiğini, zamanla daha iyi olacaklarını belirtti.

Romanya’nın en çok hazırlık maçı kazanan ülkelerden biri olduğunu hatırlatan Lucescu, şu ifadeleri kullandı:

“Romanya taktik olarak ofansif bir oyun sergiledi. Akıllı oynadılar. İlk yarı gayet iyi oynadık. Biz de pozisyonlar bulduk. Hazırlık maçıydı. Elimizdeki oyuncuları görme açısından iyi bir maç oldu. Uzun süredir birlikte oynamayan oyuncuları bir araya getirerek bir takım kurmaya çalışıyoruz. Atilla, Okay ve oyuna sonradan giren Kenan iyiydi. Daha yolun başındayız. İlk yarı 1-0’a kadar gayet iyiydik. Sonra Selçuk’un, ya da hakemin mi demeliydim, hatası sonucu geriye düştük. İkinci yarıya da iyi başladık. İyi pres yaptık. Yeni oyuncularla oynuyoruz. Biraz zamana ihtiyacımız var.”

Savunmada bireysel hata yapılmadığını, sadece oyuncuların birlikte oynamamaktan ötürü koordinasyon sıkıntısı yaşadığının altını çizen Lucescu “Kaliteli oyunculardan kurulu bir takımız. Yeni bir başlangıç yapıyoruz. Zamanla daha iyi olacağız” dedi.