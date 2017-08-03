Lucescu Milli Takım'a imzayı attı

Dün itibarıyla anlaşmaya varılan A Milli futbol takımı teknik direktörü Mircea Lucescu Türkiye'ye gelerek 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşmeye imzayı attı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, başkan vekilleri Servet Yardımcı ve Ali Dürüst dün Bükreş'te Lucescu ile biraraya gelmişti. Yapılan görüşme sonrası Rumen teknik adamla 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Yarın yapılacak imza töreni öncesi Lucescu bu sabah saatlerinde özel uçakla İstanbul'a geldi. Tecrübeli teknik adam için yarın saat 14.30'da, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde imza töreni düzenlenecek.