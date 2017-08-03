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Spor

Lucescu Milli Takım'a imzayı attı

Rumen teknik adam için imza töreni yarın 14.30'da Riva'da gerçekleştirilecek

03 Ağustos 2017 14:54

Dün itibarıyla anlaşmaya varılan A Milli futbol takımı teknik direktörü Mircea Lucescu Türkiye'ye gelerek 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşmeye imzayı attı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, başkan vekilleri Servet Yardımcı ve Ali Dürüst dün Bükreş'te Lucescu ile biraraya gelmişti. Yapılan görüşme sonrası Rumen teknik adamla 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Yarın yapılacak imza töreni öncesi Lucescu bu sabah saatlerinde özel uçakla İstanbul'a geldi. Tecrübeli teknik adam için yarın saat 14.30'da, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde imza töreni düzenlenecek.

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