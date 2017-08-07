T24 LogoT24 Logo
Spor

Lucescu ilk kez konuştu: Türkiye'yi özledim

"Süper Lig öncesi sezonun ilk önemli maçında böylesine taraftar topluluğunun Samsun'a gelmesi alkışlanacak olay"

07 Ağustos 2017 02:24

Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Türkiye'yi özlediğini belirterek "Süper Kupa için bu sıcak iklime karşı her bölgeden taraftar gelmiş. Süper Lig öncesi sezonun ilk önemli maçında böylesine taraftar topluluğunun Samsun'a gelmesi alkışlanacak olay. İki takımda kontrollü oynadı ilk yarıda. Türkiye'de futbol insanların yaşam parçası. Milli takım maçlarında da aynı performans ve atmosferle daha iyilerini başarmaya çalışacağız. Göreve gelir gelmez hemen çalışmalara başladım. Riva mükemmel bir tesis. Milli takım kaldığı yerden devam edecek. Milli takımda çok yetenekli oyuncular var. Tüm oyunculara kapılarım açık" diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Servet Yardımcı, önceki gün Romanya Futbol Federasyonu Başkanı birarada olduğunu belirterek "Romanya Futbol Federasyonu Başkanı Lucescu'yu Romanya Milli takımın başına getirmek için çok mücadele ettiklerini ve uzun yıllar peşinde olduklarını fakat Türkiye'nin kaptığını söyledi." dedi

ETİKETLER

lucescuMilli Takım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24