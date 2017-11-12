Lucescu: Gençlere sonuna kadar güveniyorum

Milli Takım'da son dönemdeki uygulamaları ve kadro seçimleri çok eleştirilen Mircea Lucescu,’’ Gençlere sonuna kadar güvendiğini ve tecrübeli oyuncuları da yeniden Milli Takım'a çağıracağını söyledi.

Rumen hoca, '’Gençlerin gelişimleri oynamalarına bağlı diye konuşurken bazı oyuncuları farklı yerlerde denemesi hakkında’’ Büyük takımda oynayanlar da ya sakat ya oynamıyor kendi takımlarında. Ben de değişik tercihleri deniyorum’’ ifadelerini kullandı.

Arnavutluk'la oynanacak hazırlık maçı öncesinde basın mensupları ile bir araya gelen Lucescu’nun açıklaması şöyle:

"Yeniden yapılanmak kolay değil"

İlk maçım Ukrayna'ya karşıydı ve 3 günde hazırlanmak zorundaydık. Bunun için tecrübeli oyuncuları çağırmıştım kadroya.

Bu zamanları geçtik tabii ki... Bidiğiniz gibi yok etmek çok basit ama yeniden yapmak zaman isteyen bir şey. Takımda olan tecrübeli oyuncularımın hiçbirini bırakmış değil. İhtiyacım olduğu zaman onları yeniden çağıracağım. Şu an birçoğunun sakatlığı var.

Tolgay, Gökhan gibi oyuncuların sakatlığı var ama bu oyuncuları mutlaka görmek istiyorum takımımda. Atila Turan da mesela ilk kez forma giydi. Onu da daha fazla görmek istiyorum. Kenan Karaman da aynı şekilde. Barış Yardımcı da benim için değerli bir oyuncu. Barış'ın Milli Takım'a entegrasyonu için biraz zamanı olduğunu belirtti Paul Le Guen. Emre Mor'un ayak bileğinde sakatlık var. İlk önce bu sakatlığın geçmesi ve kendi takımında daha çok forma giymesi lazım. Bunu ona da söyledim.

"Gençlerin gelişimleri oynamalarına bağlı"

Çok iyi bir grup elde ettik. Bu oyuncular kendilerine inancı olan ve sahada iyi sonuç alabilecek futbolcular. Milli Takım formasını taşıma imkanı verdik onlar. Artık bundan sonrası onlara bağlı. Çünkü sonraki maç mart ayında. Gelişimleri tamamen onlara bağlı. Bu çocukların antrenörlerinden rica ediyorum onlara daha fazla önem versinler. Çünkü bu gençler Türk Milli Takımı'nın geleceği. İyi bir nesil yaratmak üzereyiz.

"Sadece çalışmakla olur"

Mucize yoktur. Sadece kendini sahaya verecek bir grup olması lazım. Bu da ancak sadece çalışmakla olur. Olgunlaşma döneminin hızlanması için çalışmaları lazım. Onlar için de mutlaka kolay değil. 22-23 yaşındaki bir çocuktan 30 yaşındaki bir oyuncunun tecrübesini ve davranışını bekliyoruz.

Emre Akbaba, Deniz Türüç'ü Arnavutluk maçında sahada görmek istiyorum. Kendi takımlarında oynayanların Milli Takım'da da kendilerini göstermelerini istiyorum, olacaktır da.

Oynayan oyunculardan kurulu futbolculardan bir takım kurmak tabii ki çok daha kolay.

"Sabri'yi de denedim, olmadı"

Sürekli oyuncu arıyorum. Gençlerbirliği'nin bekleri Uğur ve Ahmet Oğuz'u izledim. Yeterli görmedim. Sonra Sabri'yi bekte denedim, olmadı. Arıyorum ama yok. Büyük takımda oynayanlar da ya sakat ya oynamıyor kendi takımlarında. Ben de değişik tercihrleri deniyorum.

"Hocaların çoğuyla konuştum"

Aykut Kocaman, Ersun Yanal, Şenol Güneş, Okan Buruk... Hepsiyle konuştum. Onlardan ayrdım istedim. Onlara da saygı duyuyorum, onların da mutlu olmasını istiyorum.

U-21'de de çok iyi oyuncular var. 17 yaş grubuyla da konuştum ama çok önemli maçları var. Ben Türk futbolunun geleceğiyle ilgili çalışıyorum. Tabii ki boş durmuyorum. Ben maçtan maça giden ya da kamptan kampa giden bir insan değilim.

Ben bu takımın iyi olacağına inanıyorum. Sorumluluğu almasını da bilirim kimse merak etmesin.