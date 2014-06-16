Lucescu gelmedi, yeni hedef Seedorf mu?

Galatasaray'da Mircea Lucescu'nun Shakhtar'dan izin alamaması sonucunda yeni hoca arayışları hız kazandı.

Mircea Lucescu'nun ayrılık konusunda kulübünden izin alamaması Galatasaray'da şok etkisi yarattı. Ünal Aysal'ın kendisinden haber bekliyoruz dediği Rumen hocadan olumsuz yanıt alan Galatasaray yönetimi acil bir toplantı ile yeni hedefleri belirledi.



Galatasaray'ın yeni hocası 'Hollandalı'



Milan'ı çalıştırdığı dönemde Galatasaray'la adı anılan Clarence Seedorf sarı kırmızılıların tekrar gündeminde. İtalyan basınına sızan haberlere göre Ünal Aysal'ın 'Alman ya da Hollanda ekolünden hocalarla ilgileniyoruz' açıklamasından sonra Hollandalı efsane isimle temasa geçildiği belirtildi. Sezon sonu itibariyle Milan'dan ayrılan ve şu anda boşta olan Seedorf'un Galatasaraya gelmeye sıcak baktığı aktarılıyor.

Galatasaray'da gündemdeki bir diğer isim ise Martin Jol. Ünal Aysal'ın göreve geldiğinde Fatih Terim'den önce de görüştüğü ve takımın başına getirmeyi düşündüğü isimle görüşmelerin yapıldığı aktarılıyor. Hollanda basınında da yer alan iddialara göre Galatasaray'ın hoca adaylarından bir tanesi Martin Jol bir tanesi de Ronald Koeman.

Southampton'la görüşmelerde bulunan Hollandalı Ronald Koeman'ın Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığını belirten Hollanda basını sarı kırmızılıların herhangi bir olumsuzluk durumunda Martin Jol'un Galatasaray'ın yeni hocası olacağını iddia etti.

Gündemdeki üç isim Seedorf, Martin Jol, ve Ronald Koeman şuanda bir takım çalıştırmıyor.