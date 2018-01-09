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Spor

Lucescu, Galatasaray kampını ziyaret etti

ANTALYA, (DHA) Galatasaray, Antalya'nın Belek beldesinde sürdürdüğü 2017-2018 sezonu devre arası kamp dönemi çalışmaları kapsamında bugün çift antrenman gerçekleştirirken, akşam idmanını A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ziyaret etti

09 Ocak 2018 01:58

ANTALYA, (DHA)

Galatasaray, Antalya\'nın Belek beldesinde sürdürdüğü 2017-2018 sezonu devre arası kamp dönemi çalışmaları kapsamında bugün çift antrenman gerçekleştirirken, akşam idmanını A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ziyaret etti.
Lucescu\'ya, yardımcıları Tayfur Havutçu, Carlo Nicolini ve Kerem Yavaş eşlik ederken, A Milli Takım teknik heyeti, Fatih Terim\'e ve ekibine sezonun ikinci yarısı için başarılar diledi.
Galatasaray Futbol Takımı, kamp hazırlıkları kapsamında yarın saat 10:30\'da medya mensuplarına kapalı, saat 17.30\'da ise ilk 25 dakikası medya mensuplarına açık olmak üzere çift antrenman gerçekleştirecek.

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