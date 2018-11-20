Lucescu emekli olan futbolcunun 'kulübünde forma şansı bulamamasına' tepki gösterdi

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun eski Galatasaraylı Milli futbolcu Hakan Balta ile ilgili gafı sosyal medayada gündem oldu. Lucescu bir süre önce futbolu bırakan Balta'nın artık kulübünde forma şansı bulamadığını belirtti.

Lucescu yaptığı açıklamada ayrıca şu an külüpsüz bulunan Volkan Şen'in de forma şansı bulmadığını söyledi. Mircea Lucescu'nun açıklaması şöyle:

"Milli Takıma gelen gençlerin hepsi burayı sevdiği için geliyor. Sevmeseler gelmezlerdi. Burada bir zorunluluk, kontrat yok. Buraya gelmek bir prestij. İyi bir ekip kurduğumuzu düşünüyorum. Bu seviyeye gelmek benim hatam değil. Türk Milli Takımı’nda daha önce oynayan, Tolga Ciğerci takımında sürekli oynuyordu, şu anda ortada yok. Ozan Tufan kendi takımında artık oynamıyor. Selçuk, Volkan Şen, Arda ve Burak… Hakan Balta. Çok iyi oyuncular vardı ama kendi takımlarında oynamıyorlar artık".

Ünlü spor yorumcusu Ali Ece, Lucescu'nun açıklamaları üzerine sosyal medya hesabından esprili bir paylaşım yaptı: "Lucescu hocama söyleyin, rakip Ukrayna Milli Takımı'nda da Andriy Shevchenko (!) artık kulüp Takımı'nda sürekli forma giymiyor".

Ukrayna futbolunun efsane ismi Shevchenko futbolu uzun süre önce bırakmıştı.