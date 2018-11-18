Lucescu döneminde kara tablo

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup 4. ve son maçında İsveç'e 1-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, C Ligi'ne düştü.

Gruptaki son maçında İsveç'i konuk eden Türkiye, Andreas Granqvist'in 71. dakikada penaltıdan attığı gole engele olamadı ve sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Ay-yıldızlılar, bu sonuçla grubu 3 puanla 3. ve son sırada bitirdi. A Milli Takım, C Ligi'nde mücadele edecek.

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Milliler grubu tek galibiyetle tamamladı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta tek galibiyet alabildi. İsveç'i deplasmanda mağlup etmeyi başaran milliler, Rusya'ya ise her iki maçta mağlup oldu.

Grupta oynadığı 4 müsabakada 4 gol atan milli takım, kalesinde ise 7 gole engel olamadı.

Lucescu döneminde 7. galibiyet

A Milli Takım, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde çıktığı 16. maçta 7. mağlubiyetini yaşadı.

Türkiye, Ağustos 2017'de teknik direktörlüğe getirilen Lucescu idaresinde 4 galibiyet alırken, 5 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Rumen teknik adam yönetiminde oynadığı 8'i resmi toplam 16 maçta 17 kez rakip fileleri havalandıran ay-yıldızlılar, kalesinde ise 25 gol gördü.