"Lucescu çalıştığım en iyi teknik adam, Fatih Terim abartılıyor"

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ve A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Mircea Lucescu'yla beraber çalışan eski futbolcu Daniele Adani, Terim'i eleştirirken Lucescu'yu övdü.

Kariyerinde Lazio, Inter ve Fiorentina başta olmak üzere birçok İtalyan kulübünde forma giyen 44 yaşındaki emekli stoper Daniele Adani, Fatih Terim ile Mircea Lucescu hakkında açıklamalarda bulundu.

İtalya'da yorumculuk yapan Adani, Corriere dello Sport'a verdiği röportajda, Fiorentina'dan eski hocası olan Fatih Terim'le ilgili olarak, "Abartılmış" ifadesini kullandı. Terim'e saygı duyduğun belirten Adani, "Terim'in Türkiye'de başardıklarına saygı duyuyorum ama onun abartıldığını düşünüyorum. Beraber çalıştığımız süre boyunca doğaçlama bir tarza hakimdi, farklı bir çalışma şekli ve farklı bir kültüre sahipti" diye konuştu.

Brescia kariyerinde bir dönem Mircea Lucescu ile birlikte çalışan Adani, Rumen teknik adamı, "Birlikte çalıştığım en iyi teknik adam" sözleriyle nitelendirdi.

Futbolu 2011'de bırakan Daniele Adani, İtalya Milli Takımı formasını da 5 kez sırtına geçirmişti.