Lucescu: Derbinin favorisi Galatasaray

T24 - Türkiye'de hem Galatasaray'ı hem de Beşiktaş'ı şampiyon yapan ve Shakhtar Donetsk'in başında göreve devam eden Mircea Lucescu, Galatasaray-Beşiktaş derbisinin favorisini açıkladı. Lucescu, "Hafta sonu oynanacak derbi maçı da çok önemli Galatasaray için. Fakat rakip Beşiktaş'ın hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmesi ve oyuncuların yorgun olması Sarı-Kırmızılılar için büyük fırsat. Avantaj Galatasaray'da" dedi.

5 Ocak'ta ciddi bir trafik kazası geçiren ve 1 ay hastanede tedavi gördükten sonra ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye yapan Rumen hoca, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Lucescu'nun açıklamaları:



'Yeni oluşuma rağmen...'



"Ameliyat olduktan sonra ilk olarak Türkiye'ye gelmem sürpriz oldu, ama buraya geldiğim için çok mutluyum. Burada hem işimi yaptım, hem de eski dostlarımla görüşme fırsatı buldum. 10 gün süre ile takımımla burada bir kamp gerçekleştirdik. Süper Ligi televizyondan da olsa takip etmeye çalıştım. Galatasaray çok iyi bir takım kurma yolunda, şu an yeni bir oluşum içinde olmalarına rağmen gelecekte iyi işler başarabileceklerini gösteriyorlar. Bu da önümüzdeki 2-3 sene boyunca hem Türkiye'de, hem de Avrupa Kupaları'nda önemli başarılar elde edeceklerini gösteriyor. Galatasaray gerçekten iyi yolda."



'Derbide avantaj Aslan'da'



"Bence Galatasaray'ın ligi 1. sırada bitireceği kesin, benim söyleyeceklerimi kimse yanlış anlamasın, ama açık konuşan biriyim. Benim düşünceme göre Galatasaray şampiyon olur. Play-Off'ta ne olacağı belli olmasa da, şampiyonluk Galatasaray'ın elinde. Diğer rakiplerine oranla şansı daha fazla. En büyük rakibi Fenerbahçe'nin futbolcularının şikeden dolayı zor günler geçirmesi, onları oldukça şanslı kılıyor. Tabii bununla birlikte hafta sonu oynanacak derbi maçı da çok önemli Galatasaray için. Fakat rakip Beşiktaş'ın hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmesi ve oyuncuların yorgun olması Sarı-Kırmızılılar için büyük fırsat. Avantaj Galatasaray'da."



'Fatih Terim büyük insan'



"Fatih Terim, çok toparlayıcı bir insan. Hem fizik yönden, hem de mental yönden takımını çok iyi ayakta tutabiliyor. Yönetim açısından da oldukça doğru bir kişi. Yöneticilere ve başkanlarına fazlasıyla saygılı, tam bir profesyonel. Ama önemli olan karakteri... İşte bu nokta ciddi bir otoritesi var. Bu da Galatasaray adına ciddi bir avantaj. Toparlamak gerekirse; taraftarlara güven ve mutluluk veriyor. Henüz gelemesem de, gördüğüm kadarıyla Arena'da ciddi bir bütünleşme söz konusu. Teknik heyet, futbolcular, yönetim ve taraftar... Hepsi bir zincir gibi. Aynı zamanda Fatih Terim olduğu sürece yönetimin yükü daha hafiftir. Bu nedenle insanlar ona güveniyor ve gözleri arkada kalmıyor"



'Beşiktaş büyük iş yaptı'



"Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde son finalist olan Braga'yı eleyerek büyük iş yaptı. Devamı da gelmelidir. O kadar yatırım yapıldı, özellikle Portekizli oyunculara. Bu yüzden artık Beşiktaş'ın başarı elde etmesi lazım. Ki bence hak ediyorlar. Bununla birlikte Avrupa'da oynamak genç oyuncular büyük bir şans. Yıldızların yanı sıra, Necip, İsmail, Mustafa Pektemek gibi genç ve başarıya aç oyuncuların kadroda bulunması, Beşiktaş'ın sürpriz yapabileceğinin göstergesi. Atletico Madrid'le oynayacaklar, tabii ki zor maç. Fakat her şey sahada olur, biter. Ciddi bir sınav verecekler, yatırımların boşa gitmediğini göstermek adına"



'Umarım Demirören kazanır'



"Yıldırım Demirören'e gelirsek... Kendisinin çok ince bir kişiliği vardır. Türk sporunun sıkıntı yaşadığı bu dönemde, sorunları çözecek bir güce sahip olduğunu düşünüyorum. Şimdiden yapılacak seçim öncesi ona başarılar diliyorum, umarım kazanır. Elbette kendisini yıpratabilecek bir göreve soyunuyor, ama altından kalkacaktır"



'TFF sadece puan silmeli'



"Şikeden dolayı TFF'nin yapması gereken bence puan silmektir. Küme düşme olmamalı. Senelerce İtalya'da yaşadım. Juventus'un olayını en ince ayrıntısına kadar inceledim. Ve İtalya'da federasyonun, Juventus'u düşürdüğü için pişmanlık duyduğunu gördüm. TFF, milyonlarca taraftarı hayal kırıklığına uğratmamalı."

(Habertürk)