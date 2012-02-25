Aslan farkı açmak istiyor, Kartal zirveden uzaklaşmak istemiyor

T24 - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftası yarın derbi maça sahne olacak. Ezeli rakipler Galatasaray ile Beşiktaş, Türk Telekom Arena'da karşı karşıya gelecek.

ntvspor'da yer alan habere göre; Saat 19.00'da başlayacak derbiyi FIFA kokartlı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ile Aleks Taşçıoğlu yapacak. Dev maçın 4. hakemi ise Aytekin Durmaz.

Süper Lig'de geride kalan 27 hafta sonunda 60 puan toplayan Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6, Beşiktaş'ın ise 11 puan önünde lider durumda bulunuyor. Üçüncü sıradaki Beşiktaş'ın ise 49 puanı var. Sezonun ilk yarısında Fiyapı İnönü Stadı'nda oynanan maç 0-0 bitmişti. Ezeli rakipler, hazırlıklarını bu akşam yapacakları basına kapalı antrenmanlarla tamamlayacak.

Beşiktaş'ı konuk etmeye hazırlanan lider Galatasaray, galip gelerek, rakibiyle arasındaki puan farkını daha da açmak istiyor.

Geride kalan 27 maç sonunda 60 puan toplayarak ligde lider durumda bulunan Galatasaray, 49 puanla 3. sırada yer alan Beşiktaş'ı Türk Telekom Arena'da mağlup etmesi halinde, aradaki puan farkını 14'e çıkaracak ve play-off öncesi önemli bir avantaj elde edecek. Sarı-kırmızılılar, ligin ilk yarısındaki karşılaşmada Beşiktaş'la Fiyapı İnönü Stadı'nda 0-0 berabere kalmıştı.

Elmander düzeldi, Baros'un cezası bitti

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan, Beşiktaş derbisi öncesi durumu merakla beklenen Johan Elmander'in dün takımla çalışmalara dahil olması teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Galatasaray takımının en golcü futbolcusu durumundaki İsveçli futbolcu, sağlık ekibinin yoğun çalışmaları sonucunda yarınki derbi mücadelesinde oynayabilecek duruma geldi.

Ayrıca, Medical Park Antalyaspor maçında kırmızı kart görmesinin ardından PFDK'dan 3 maç ceza alan Milan Baros'un da cezası bitti. Medical Park Antalyaspor mücadelesinin ardından Gaziantepspor, Kayserispor ve Mersin İdmanyurdu maçlarında cezası nedeniyle oynayamayan Baros, Beşiktaş karşısında teknik direktör Fatih Terim'in alternatifleri arasında yer alacak. Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Derbi karşılaşmasında yarın lider Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş, rakibiyle arasındaki puan farkının daha da açılmasını istemiyor.

Hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde Portekiz ekibi Braga'yı eleyerek 3. tura yükselen ve önemli bir moral kazanan Beşiktaş takımı, lider Galatasaray'la arasındaki 11 puanlık farkı azaltmanın hesaplarını yapıyor.

Türk Telekom Arena'da yapılacak karşılaşmada taraftar desteğinden de yoksun olacak siyah-beyazlılar, galibiyet durumunda Galatasaray'la arasındaki puan farkını 8'e indirecek, yenilgi halinde ise fark 14 puana yükselecek.

Eksikler göz korkutuyor

Galatasaray'la oynanacak derbi mücadelesi öncesi Beşiktaş'ta eksik futbolcuların çokluğu dikkati çekiyor. Siyah-beyazlı ekibin en etkili futbolcularından Manuel Fernandes, son oynanan Gençlerbirliği maçında sarı kart görerek derbide cezalı duruma düşerken, Rüştü Reçber, Roberto Hilbert, Tanju Kayhan ve Mehmet Aurelio'nun sakatlıkları devam ediyor. Öte yandan, sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan İsmail Köybaşı ise, yeniden antrenmanlara dahil olarak Galatasaray karşısında oynayabilecek duruma geldi.

Ezeli rakipler 328. kez karşı karşıya

Ezeli rakipler Galatasaray ile Beşiktaş, yarın yapacakları Spor Toto Süper Lig derbisiyle birlikte 328. kez karşı karşıya gelecek.

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924 tarihinde Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 88 yıllık rekabette, bugüne dek yapılan 327 maçın 113'ünü Galatasaray, 105'ini Beşiktaş kazanırken, 109 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların toplam 456 golüne, siyah-beyazlılar 433 golle karşılık verdi.

Ligde de Glatasaray önde





Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 105 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor. Ezeli rakipler ligde şimdiye kadar 105 kez karşı karşıya gelirken, Galatasaray 36, Beşiktaş ise 30 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 39 maçta da eşitliği bozamazken, ''Cim Bom''un 123 golüne, ''Kara Kartallar'' 110 golle karşılık verdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarasında Fiyapı İnönü Stadı'nda yapılan derbi 0-0 bitti.

Aslan evinde kükrüyor

Galatasaray, ev sahibi takım sıfatıyla ezeli rakibine son dönemde galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurdu.



İki takım arasında Galatasaray'ın ev sahibi olduğu ve 14'ü Ali Sami Yen, 1'i de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan son 15 lig maçında sarı-kırmızılılar 11, siyah-beyazlılar 3 galibiyet alırken, 1 maç da berabere sonuçlandı. ''Cim Bom''un kendi evindeki son 15 lig maçında attığı toplam 27 gole, ''Kara Kartallar'' 14 golle cevap verdi.

Galatasaray'ın kendi evindeki son 14 lig derbisinde ezeli rakipler berabere kalmazken, son 15 maçtan ise Galatasaray sadece 1'inde, Beşiktaş ise 7'sinde gol atamadı.

Derbide ilk golü atanlar kazanıyor

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş arasında yarın yapılacak derbi öncesi, ezeli rakipler son dönemde aralarında oynadıkları karşılaşmalarda ilk golü attıkları lig derbilerini genelde kazanmayı başardı. Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan ve en az 1 golün atıldığı son 10 maçtan 9'unda ilk golü atan takım galip gelirken, sadece 1'i berabere sonuçlandı.

Son maçlarda Beşiktaş üstün

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki son 10 lig maçında Beşiktaş'ın galibiyet sayısında 2 farkla üstünlüğü bulunurken, gol sayısında ise eşitlik var. Rekabetteki son 10 lig maçında Beşiktaş 5, Galatasaray 3 galibiyet aldı, 2 maç da berabere sonuçlandı.

6'sı İnönü, 4'ü Ali Sami Yen Stadı'nda olmak üzere geride kalan son 10 lig maçında iki takım da 13'er attı. Ezeli rakiplerin son 10 lig maçında Beşiktaş 2, Galatasaray ise 3 kez gol yollarında suskun kaldı.

Beşiktaş, son 4 lig maçında yenilmediği ezeli rakibini bu süre içinde 2 kez mağlup etti, 2 kez de berabere kaldı.

Fatih Terim'in ligde 26. derbisi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'de yarın oynanacak Galatasaray-Beşiktaş maçıyla birlikte, Türkiye kariyerinde 26. lig derbisine çıkacak.

Sarı-kırmızılı kulüpte 3. dönemini geçiren deneyimli teknik adam, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile toplam 25 lig derbisinde takımını yönetti. Galatasaray, Terim döneminde ligde ezeli rakipleriyle oynadığı 25 derbi maçın sadece 7'sini kazandı, 9'unda berabere kaldı, 9'unu ise yitirdi. ''Cim Bom'', Terim dönemindeki lig derbilerinde rakiplerine toplam 31 gol atarken, kalesinde ise 38 gol gördü.

Fernerbahçe derbileri

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Fenerbahçe ile ligde 13 derbi maç yaptı.

Bu karşılaşmalardan 4'ünü kazanan, 3'ünde berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, 6 kez de rakibine yenildi.

Terimli ''Cim Bom'', Fenerbahçe'ye ligde 19 gol atarken, 6 Kasım 2002'deki tarihi 6-0'lık yenilgi dahil, toplam 27 gol yedi.

Beşiktaş derbileri

Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, Beşiktaş ile ligde 12 derbiye çıkarken, 3 kez galip geldi, 6 kez berabere kaldı, 3 kez de yenildi.



Beşiktaş'a karşı İnönü Stadı'ndaki 7 lig maçını da kazanamayan, 2 kez yenilen, 5 kez berabere kalan Terim'in öğrencileri, rakiplerine 12 gol atarken, 11 golü kalesinde gördü.

Demirören'in son derbisi olabilir

Galatasaray-Beşiktaş maçı, 27 Şubat'ta yapılacak Türkiye Futbol Federasyonu'nun olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa adaylığını koyan Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören'in son derbisi olabilir. Yarınki Galatasaray-Beşiktaş maçı, 27 Şubat'ta yapılacak Türkiye Futbol Federasyonu'nun olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa adaylığını koyan Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören'in son derbisi olabilir.



Demirören, TFF başkanı seçilmesi durumunda, siyah-beyazlı kulüpteki başkanlık görevini bırakacak.

30 Mayıs 2004 tarihinde yapılan kongrede ilk kez başkan seçilen Yıldırım Demirören'in başkanlık koltuğunda izlediği 18 Galatasaray derbisinde Beşiktaş, 6 galibiyet alırken, 5 beraberlik, 7 de yenilgi yaşadı.

Aysal'ın 2. Beşitaş derbisi

Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal ise, başkan sıfatıyla Beşiktaş'a karşı ilk derbi maçını sezonun ilk yarısında Fiyapı İnönü Stadı'nda izledi. 14 Mayıs 2011 tarihinde yapılan olağanüstü kongrede başkanlığa seçilen Aysal, Türk Telekom Arena'da Beşiktaş'a karşı ilk derbi heyecanını yaşayacak.

Galatasaray sezon derbi kaybetmedi

Lig lideri Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon derbi kaybetmedi. Fatih Terim yönetiminde başarılı bir performans sergileyen sarı-kırmızılı takım, sezonun ilk yarısındaki derbilerde Beşiktaş ile deplasmanda golsüz berabere kalırken, Fenerbahçe'yi ise kendi evinde 3-1 yendi.

Beşiktaş derbi kazanmadı

Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon derbi kazanamadı. Siyah-beyazlılar, sezonun ilk yarısında Fiyapı İnönü Stadı'ndaki derbilerde Fenerbahçe ile 2-2, Galatasaray ile de 0-0 berabere kalırken, ikinci yarıda ise Kadıköy'de Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu.

Necati Ateş 5 yıl sonra derbiye çıkacak

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı eski futbolcusu Necati Ateş, yaklaşık 5 yıl sonra derbi heyecanı yaşayacak. 32 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla son derbisini, 19 Mayıs 2007 tarihinde, Ali Sami Yen Stadı'nda 2-1 yenildikleri Fenerbahçe'ye karşı oynamıştı.

Devre arası katıldığı Galatasaray'daki 3 maçında 3 gol atan Necati Ateş'in, Süper Lig kariyerinde 274 maçta 117 golü bulunuyor.

Derbilere penaltı damgası



Galatasaray ile Beşiktaş arasında son yıllarda yapılan lig derbilerine penaltılar damgasını vuruyor. Ezeli rakipler arasında ligde yapılan son 16 maçta hakemler toplam 10 kez penaltı kararı verirken, 6 maçta penaltı golleri derbinin sonucu üzerinde belirleyici etki yaptı.

Rekabetteki son 16 lig maçında hakemler Galatasaray için 6, Beşiktaş için de 4 kez beyaz noktayı gösterdi. Beşiktaş 4 vuruşu da gole çevirirken, Galatasaray 2 kez penaltı kaçırdı.

19 Eylül 2004 tarihinde BJK İnönü Stadı'ndaki lig maçında Hakan Şükür, 7 Mayıs 2006 tarihinde yine Dolmabahçe'deki lig maçında da Necati Ateş, penaltı vuruşlarını gole çeviremedi.

Goller yabancılardan



Galatasaray ile Beşiktaş arasında son yıllardaki lig derbilerinde gollerin büyük bölümünü yabancı futbolcular atıyor. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan son 10 lig maçında atılan toplam 26 golden 19'unda yabancı oyuncuların imzası bulunuyor.

Beşiktaş'ın son 10 lig maçında Galatasaray'a attığı 13 golden 11'inde, Galatasaray'ın ise yanı sürede filelere gönderdiği 13 golden 8'inde takımdaki yabancıların imzası var.

Beşiktaş adına Galatasaray'a son 10 lig maçında gol atan tek yerli oyuncu Yusuf Şimşek oldu. Bu süre içinde siyah-beyazlıların golleri yabancıları Bobo, Ricardinho, Telo, Nobre (2), Delgado, Holosko, Sivok, Aurelio ve Simao'dan gelirken, diğer golü ise Galatasaraylı Mehmet Topal kendi kalesine attı.

Galatasaray'da ise yabancı oyunculardan Baros (5), Kewell (2) ve Nonda, Türk oyunculardan ise Emre Aşık, Hakan Balta, Servet Çetin, Mustafa Sarp ve Arda Turan Beşiktaş'a karşı gol sevinci yaşadı.