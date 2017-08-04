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Spor

Lucescu: Arda'nın Milli Takım'a dönmesini isterim

"Arda iyi ve kaliteli bir oyuncu, takıma önemli katkı sağlayacaktır"

04 Ağustos 2017 15:57

Yeni A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, gazeteci Bilal Meşe'yi darp ettikten sonra Milli Takım'ı bıraktığını açıklayan Arda Turan'ı kadroda görmek istediğini söyledi.

Arda'nın iyi ve kaliteli bir oyuncu olduğunu söyleyen Rumen teknik adam, 30 yaşındaki futbolcunun Milli Takım'a önemli bir katkı sağlayacağını savundu.

Habertürk’te yer alan habere göre, TFF yetkililerinin Arda Turan’ın yeniden Ay-yıldızlı formayı giymesi konusunda Rumen teknik direktörün nabzını yokladıkları ortaya çıktı. Lucescu’nun cevaben, “Arda’nın dönmesini isterim. İyi ve kaliteli bir oyuncu. Bize önemli bir katkı sağlayacaktır” yorumunu yaptığı, son kararın Arda ile görüşüldükten sonra verileceği öğrenildi.

Önümüzdeki günlerde Arda ile de yapılacak görüşmenin ardından konunun karara bağlanacağı belirtilirken Arda’nın yeni dönemde Milli Takım forması giymesine kesin gözüyle bakıldığı belirtildi.

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