Lucescu: "Oyunu kontrol eden bir ekip yaratmak istiyorum"

\"Fizik olarak iyi olan futbolcu kadroda yer alacak\"

\"Resmi bir özür bekledim\"

Burak Yılmaz: \"Düşüncem nettir\"

Cacic: \"Elimizden gelen her şeyi yapacağız\"

Perisic: \"Yorgun değiliz\"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, \"Ben mucize yaratamam. Futbol oynayan bir ekip, sahayı çıktığında oyunu kontrol eden bir ekip yaratmak istiyorum\" dedi.

Yarın oynanacak Türkiye-Hırvatistan maçı öncesinde, Eskişehir Yeni Stadyum\'da basın toplantısı düzenlendi. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

LUCESCU: \"RESMİ BİR ÖZÜR BEKLEDİM\"

Lucescu, Ukrayna maçında 5 ciddi hatanın yapıldığını söyledi. Oyunu kontrol eden bir takım yaratmaya çalıştığını da belirten Lucescu şöyle konuştu:

\"Tabi ki ben mucize yaratamam. Futbol oynayan bir ekip, sahayı çıktığında oyunu kontrol eden bir ekip yaratmak istiyorum. Ukrayna\'nın grupta en iyi oynayan takım olduğunu söyleyebilirim. Hakem hatalarını hepiniz gördünüz eğer bunlar olmasaydı durum çok farklı olurdu. 5 çok ciddi fahiş hata yapıldı maçta. Mesela Cenk\'in karşı karşıya kaldığı pozisyonda ofsayt ofsayt değildi. Yediğimiz 2 golde topun çizgiyi geçmesi söz konusuydu. Bir penaltımız verilmedi, ben bu düzeyde bir hakemlik görmedim. Ayrıca bilmediğiniz bir nokta var, Ukrayna yedek kulübesinde tam üç tane İspanyol görevli vardı. Ben bunun takdirini size bırakıyorum. Ama bence bu da soruşturulması gereken bir şey.3 tane İspanyol yedek kulübesinde ve İspanyol bir hakem. Tabi ki ben bekledim, resmi bir özür bekledim. UEFA\'dan Collina\'dan veyahut hakemlerden ancak bu henüz gelmedi. Onların hareketlerine genel bir tepkimiz olamıyor ama onların kararları bizim imajımıza, bizim emeklerimize etki ediyor. Bu da kötü bir durum oluşturuyor.\"

Ukrayna maçından sonra, zorlu bir iki gün geçirdiklerini söyleyen Lucescu \"Benim için zorlu bir iki gün geçti. Çünkü oyuncuları hiçbir şey olmamış gibi motive etmek, morallerini yükseltmek oldukça güç oldu. Yapılan hataların kasıtlı olduğunu düşünüyorum. Bunlar ayrı bir tartışma konusu. Biz hazırlıklarımızı yaptık. Her iki takım için de çok önemli bir maç. Daha önce de analizlerimizi yapmıştık, hazır hale gelelim diye, şimdi de maç saatini bekliyoruz\" dedi.

\"FİZİK OLARAK İYİ OLAN FUTBOLCU KADRODA YER ALACAK\"

Hırvatistan maçında fizik olarak iyi olan oyunculara takımda yer vereceğini açıklayan Lucescu konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Biliyorsunuz sahada iki takım olacak. Hırvatistan da iyi oyunculardan kurulu iyi bir ekip. Ve onların da puana ihtiyaçları var. Ben oyuncularımın gayet motive olduklarını düşünüyorum bu karşılaşmaya. Fizik olarak daha iyi olan oyunculardan ve aynı zamanda defansta da iyi organize olabilecek bir ekipten oluşan kadromuz olacağını söyleyebilirim. Tabi şöyle de bir durum var. Biz farklı farklı oyuncularla oynamaya alıştık, bu eleme grubu boyunca. Ama Hırvatistan maksimum 14 oyuncu ile oynadı. Onlar için değiştirmek, rotasyon yapmak daha zor. Şöyle de bir şey var ben oyuncularımın iyi sonuçlar alarak hem halk gözünde, hem de gazeteciler gözünde tekrardan sevilen, takdir edilen oyuncular haline gelmelerini istiyorum. Bu statülerini korumalarını istiyorum.

3 İSPANYOLU AÇIKLADI

Lucescu bir gazetecinin Ukrayna maçında kulübedeki 3 İspanyol\'un kim olduğunu sorması üzerine \"3 İspanyol kim dediği olduğunu bulmak görevi siz gazetecilerin görevi. Ancak olan olayı gördünüz. 5 hata tek bir takım aleyhine. Sonuçta bunlar olmasa belki biz 1-0 bu maçı kazanacağız ama tabi ki futbol bu. Her zaman iyi olan takım kazanamıyor. 3 kişiden iki tanesi yardımcı antrenör, bir tanesi de kaleci antrenördü. Ayrıca Ukrayna bizden daha iyi oynadı bunu kabul ediyorum. Bizden daha organizeydi, istekli oynadılar ve bu maçı kazandılar. Bu tamamen olayın başka bir boyutu\" diye konuştu.

Bu arada Lucescu\'nun A Milli Takımda göreve gelişi nedeniyle Hırvatistan maçının Romen olan gözlemcisinin değiştiği belirtildi.

Basın toplantısında milli futbolcu Burak Yılmaz da kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Yılmaz şunları söyledi:

\"Sakatlığım çok şükür iyiye gidiyor. Dün de ilk defa takımımızla antrenmana katıldım. Ufak tefek ağrılarım var ama bugün de tekrardan antrenmana çıkacağım. Bugün de antrenmandan sonra duruma bakacağız. Ufak tefek ağrılar olacak tabi. Maçla ilgili olarak, çok önemli bir maça çıkıyoruz. Ukrayna maçında takım olarak iyi bir performans gösteremedik. Bunu telafi adına hem ülkemiz için hem takımımız için tekrar önümüzde bir fırsat var. Baktığımız zaman matematiksel olarak da bir şansımız var. Küçük de olsa bu şansın peşinden gitmek istiyoruz. Bütün arkadaşlarımız konsantre, hepsi hazır durumda. Gerekli toplantıları yaptık artık maç saatini bekliyoruz.\"

BURAK YILMAZ: \"DÜŞÜNCEM NETTİR\"

Burak Yılmaz, yabancı oyuncu kontenjanı ile ilgili soruya da Burak Yılmaz şu yanıtı verdi:

\"Ben Türk futbolcusu olarak benim yabancı kuralı ile ilgili düşüncem nettir. Ben Türk oyuncuyum, Türkiye\'de oynuyorum tabi ki Trük arkadaşlarımın daha fazla oynamasını isterim. Çünkü bu yabancı kuralından sonra çok net söylüyorum benim yaşımdaki arkadaşlarım 30-31 yaşında futbolu bırakmıştır. Ben yabancı kuralının böyle olmasına saygı duyuyorum ama karşıyım. Elbette sınırlandırılması konusuna o büyüklerin kararıdır saygı duyuyorum ama ben katılmıyorum.\"

CACİC: \"ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ\"

Hırvatistan Teknik Direktörü Ante Cacic de Kosova maçının kendileri için zorlu iki antrenman olduğunu söyledi. Cacic şöyle devam etti:

\"Antrenman değil ikiye bölünmüş oyun oldu. Bildiğiniz gibi ilk 48 saatten sonra en çok yorgunluklar ortaya çıkıyor. İlk 11 için antrenmanlardan sonra kesin kararlar verebilirim. Her maç önemlidir. Yarınki 3 puanımız da bizim içi çok önemlidir. Çünkü ev sahibi olarak Türkiye elinden geleni yapacaktır. Kendine daha iyi bir yer edinmesi açısından. Tabi ki biz Hırvatistan olarak kendi pozisyonumuzda kalmamız açısından elimizden gelen her şeyi yapacağız.\"

Bir gazetecinin \"Lucescu Ukrayna\'nın en iyi takım olduğuna dair yorumlarınız nedir? Ukrayna- Türkiye maçında verilen hakem kararlarında hatalar var mıydı?\" şeklindeki soruya da Cacic, \"Lucescu maçtan sonra böyle bir demeç verebilir bu normaldir. Bizim de grupta birinci olduğumuzu unutmamak lazım. Ukrayna\'nın golleri konusunda, ikisinde de tabi ki hatalar vardı. Lakin bu futboldur. Hakemler bu tarz hatalı kararları verebilirler. Türkiye ve Hırvatistan olarak biz birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Hem Türkiye, hem Hırvatistan, hem ben hem meslektaşım Lucescu bu konuda önlem alacağımızdan emin olabilirsiniz\" dedi.

PERİSİC: \"YORGUN DEĞİLİZ\"

Hırvat futbolcu İvan Perisic basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, \"Tabi ki iki maç iki gün içerisinde oynamak çok zor bir şeydir. Ama hiçbirimiz yorgun değiliz. Ve yarın kazanmaya doğru gidiyoruz. Başlangıçtan beri grupta birinciyiz ve böyle de devam edeceğiz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Burak Yılmaz açıklamalar

-Lucescu açıklamalar

-A Mili Futbol Takımı antrenman

-Hırvat futbolcu İvan Perisic açıklamalar

-Hırvatistan Teknik Direktörü Ante Cacic açıklamalar

-Hırvatistan antrenman

HABER-KAMERA: Kemal ATLAN - Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR, (DHA)