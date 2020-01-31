Lucca'da cinsel saldırının yaşandığı belirtilen yerde kameralar arızalı çıktı

İstanbul’un popüler mekanlarından Lucca'da cinsel saldırı yaşandığına ilişkin hazırlanan iddianamede olay sırasında tuvalet girişini gösteren kameraların arızalı olduğu ve kayıt yapılamadığı tespit edildi.

İstanbul Bebek'teki Lucca isimli mekanda 8 Ocak'ta yaşandığı iddia edilen cinsel saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırladı. İddianamede kadın çalışana cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen mekanın müdürü Alper İri'nin “basit cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak” suçlarından 22.5 yıla kadar hapsi istendi.

Kameralarda arıza

Olay gecesi müşteki R.İ.’nin personel tuvaletine yöneldiği, burada şüpheli İri görünce müşteri tuvaletine gittiği öne sürüldü. R.İ.’nin lavaboya girerek kapıyı kilitlediği, bu sırada kapının şüpheli tarafından zorlandığı iddia edildi. Olaya ilişkin ayrıntıların yer aldığı iddianamede, iş yerinin güvenlik kameralarından sorumlu firmanın sahibinin de ifadesinin alındığı yazıldı. Buna göre olayın yaşandığı belirtilen tuvalet girişini gösteren kameraların 6-14 Ocak tarihleri arasında arıza nedeniyle kayıt yapamadığı tespit edildi.

Savcılık, Alper İri hakkında “basit cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçlarından 9 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasını talep etmiş, şüpheli İri'nin ise suçlamaları kabul etmeyerek R.İ.'yi iş disiplinine uymadığı gerekçesiyle birkaç kez uyardığını, bu nedenle şikayetçi olduğunu söylediği belirtilmişti.