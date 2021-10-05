Lucas Moura: WhatsApp ve Instagram çöktüğünde eşimle biraz konuşabildim, çok iyi bir insan

Sosyal medya platformları Whatsapp, Instagram ve Facebook'un çöküşüyle ilgili Lucas Moura'dan esprili bir paylaşım geldi. Brezilyalı futbolcu, Twitter üzerinden "WhatsApp ve Instagram çöktüğünde, eşimle biraz konuşabildim. O çok iyi bir insan" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya platformları Whatsapp, Instagram ve Facebook'a dün dünya genelinde erişim sorunu yaşandı. İnternet sitelerindeki çökme sorununu bildiren "Down Detector" isimli internet sitesine göre Türkiye saatiyle 18.40'tan itibaren 7 saat boyunca Facebook, Whatsapp ve Instagram'a dünya genelinde erişim sorunları yaşandı.

Yaklaşık 7 saat sonra sorun çökülürken, durumla ilgili esprili bir paylaşım Tottenham Hotspur'un Brezilyalı oyuncusu Lucas Moura'dan geldi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Moura, "WhatsApp ve Instagram çöktüğünde, eşimle biraz konuşabildim. O çok iyi bir insan" ifadelerini kullandı.