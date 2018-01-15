Lucas Moura, PSG'ye veda hazırlığında

Ligue 1'in geride kalan 20 haftasında Paris Saint-Germain ile hiçbir karşılaşmaya ilk 11'de çıkamayan Lucas Moura, kulübünden ayrılmaya hazırlanıyor.

Paris ekibinin deplasmanda Nantes'ı 1-0 mağlup ettiği maçı da yedek kulübesinde geçiren Brezilyalı futbolcu, karşılaşma sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takımyla yolları ayırma aşamasında olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz günlerde teknik direktörü Unai Emery'nin olası transferine onay vereceğini söylediğini hatırlatan Lucas, "Teknik direktörümün benim hakkımda yapmış olduğu açıklamaların farkındayım. Sanırım bu kulüpteki hikâyemin sonuna geldim. Bu aşamadan sonra takımda kalmam zor gözüküyor." dedi.

Manchester United'a transfer olacağı iddiaları hakkında kaçamak bir açıklamada bulunan 25 yaşındaki futbolcu, "Bu tarz konular hakkında şu an bir şey söylemem mümkün değil. Ancak İngiltere futbolu hoşuma gidiyor. Premier League'de mücadele seviyesi kesinlikle en üst düzeyde." diye konuştu.

2013 yılında Sao Paolo'dan Paris Saint-Germain'e transfer olan Lucas Moura, dört kez Ligue 1 şampiyonluğu yaşadığı Paris ekibinde bu sezon sadece 6 resmi maçta toplam 79 dakika süre alabildi.