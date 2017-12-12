Lübnanlı öğrenci Melissa Loukieh'in Türkiye sevgisi

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Lübnanlı Melissa Loukieh, Türkiye\'ye duyduğu hayranlık nedeniyle Kayseri\'ye geldiğini söyledi.

Lübnan\'ın başkenti Beyrut\'tan 5 yıl önce ziyaret için Türkiye\'ye gelen Melissa Loukieh, 2 yıldır Kayseri\'de yaşıyor. 23 yaşındaki Melissa Loukieh, Kayseri\'ye geliş nedeninin Türkiye\'ye olan hayranlığından kaynaklandığını ifade ederek, \"Türkiye ile çok yakından ilgilendiğim ve Türkiye hayranı olduğum için Türkçe öğrenmeye karar verdim. Bu yüzden Beyrut\'ta, Yunus Emre Kültür Merkezi\'nde eğitim görmeye başladım. A2 seviyesini bitirdim. Türkçe öğrenimimi pekiştirebilmek için Türkiye\'ye geldim. Yaz okuluna katıldım. 1 ay kaldım, bu sayede de Türkiye\'ye daha çok ilgi duymaya başladım. Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Birliği (YTB) programına başvurdum ve burs kazanarak Türkiye\'ye geldim\'\' dedi.

Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) bünyesinde 1 yıl boyunca Türkçe eğitimi aldığına da vurgu yapan Loukieh, \'\'ERSEM\'de bir yıl boyunca TÖMER okudum. C1 seviyesini bitirdim. Şimdi de ERSEM\'de C2 sertifikası alabilmek için akademik Türkçe okuyorum\'\' diye konuştu.

Türkiye ile Lübnan arasındaki ilişkileri akademik çalışma konusu yapmayı amaçladığını da ifade eden Melissa Loukieh, \'\'Erciyes Üniversitesi\'nde Gazetecilik Bölümü\'nde yüksek lisans yapıyorum. Bu bağlamda da Türkiye ile Lübnan arasındaki ilişki hakkında çalışmalar yapmayı istiyorum. Gelecek yıl yapacağım tez çalışmamın konusunu da inşallah Türkiye ve Lübnan ilişkileri olarak planlıyorum\'\' dedi.

\'LÜBNAN\'DA, TÜRKİYE HAYRANLIĞI VAR\'

Lübnan\'da, Türkiye\'ye çok büyük bir sevgi ve hayranlık duyulduğunu belirten Loukieh, \'\'Ben, Türkiye\'ye gelmeden önce zaten Türkiye hayranıydım. Ama buraya geldikten sonra Türkiye\'ye hayranlığım başka boyutlara ulaştı. Türkiye\'de yaşayarak buranın havasını tenefüs ederek adeta Türkiye\'ye aşık oldum. Özellikle son zamanlarda iki ülke arasındaki vizelerin kaldırılması ve Türk dizileri sayesinde Lübnanlılar, Türkiye\'ye ilgi duymaya başladı. Lübnan\'da yapılan araştırmalara göre Lübnanlıların tatil için en fazla tercih ettiği ülke de Türkiye oluyor. Bu ilgiyle beraber Türkiye\'nin önde gelen markaları artık Beyrut\'ta ve Lübnan\'ın farklı yerlerinde açılmaya başladı. Lübnanlılar bu durumdan çok memnun ve artık Türk mallarına öncelik veriyorlar\" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI