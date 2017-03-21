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Lübnanlı diva: Ayşe Hatun Önal şarkımı çaldı

Önal, yeni albümü 'Selam Dengesiz'e müzik listelerinde üst sıralarda yer almıştı

21 Mart 2017 14:38

Arap dünyasının en önemli isimleri arasında yer alan Lübnanlı şarkıcı Nicole Saba, Ayşe Hatun Önal’ın geçtiğimiz ay klip çektiği 'Olay' şarkısının, 2012 yılında piyasaya sürdüğü 'Hafdal Ahlam'dan birebir çalıntı olduğunu iddia etti. 

Yeni albümü ‘Selam Dengesiz’le müzik listelerinde üst sıralarda yer alan Ayşe Hatun Önal’ın ‘Olay’ şarkısına çektiği klip büyük beğeni görmüştü.

“Sizin bitirdiğiniz noktada bazı insanlar başlar; hırsız..."

Milliyet'ten İsmail Şahin'in, Suudi Arabistan merkezli Arab News gazetesinden referans verdiği haberine göre, Lübnanlı şarkıcı Nicole Saba, ‘Olay’ parçasının 2012 yılında piyasaya çıkardığı ‘Hafdal Ahlam’ (Hayallerine Devam Et) şarkısından çalıntı olduğunu iddia etti. Lübnanlı diva, önceki gün Twitter’dan “Sizin bitirdiğiniz noktada bazı insanlar başlar. #Copycat (taklitçi)... Hırsız... “ yorumunda bulundu. 

Önal, ‘Olay’ parçasının bestecisine Ahmad Salah Hosny’nin adını yazmış, ancak düzenlemenin yeni çalışmaya başladığı DJ Mahmut Orhan’a ait olduğunu belirtmişti. Müzik dünyasına 2004 yılında giriş yapan Saba, şarkıcılığın yanı sıra oyunculuğuyla da bilinen bir isim. 

Mısır yapımı  onlarca filmde de  rol alan Saba,  ‘En İyi Arap Kadın  Şarkıcı’ ödülüne  layık görülmüştü.  Şarkıcının, Ayşe Hatun Önal’la  ilgili olarak  hukuki bir  yaptırıma gidip gitmeyeceği merak ediliyor.

Önal'ın ‘Olay’ şarkısına çektiği klip şöyleydi:

 

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