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Dünya

Lübnan'ın Trablus kentinde patlama; 19 ölü 35 yaralı

Lübnan'ın Trablus kentinde iki şiddetli patlama meydana geldi. AFP haber ajansı, patlamada 19 kişinin öldüğünü, 35 kişinin de yaralandığını bildirdi

23 Ağustos 2013 17:25

Lübnan'ın Trablus kentinde art arda iki patlama meydana geldi. AFP ajansının bildirdiğine göre; patlamalarda en az 19 kişi yaşamını yitirdi, 35 kişi de yaralandı

AFP ajansı güvenlik kaynaklarına dayanarak patlamalarda en az 19 kişinin yaşamını yitirdiğini, 35 kişinin de yaralandığını duyurdu. Ajansın haberine göre ilk patlama şehrin merkezinde, Başbakan Necip Mikati'nin evinin yakınında meydana geldi. Mikati'nin ofisinden yapılan açıklamada eski Başbakan'ın olay sırasında Trablus'ta olmadığı belirtildi.

Anadolu Ajansı ise Trablus'un Ed-Devvar Mahallesi'ndeki Takva Camii'nde cuma namazı çıkışı meydana gelen patlamadan dakikalar sonra Başbakan Necip Mikati ve Milletvekili Semir el Cisr'in evlerinin yakınında bulunan Selam Camisi'nin önünde ikinci patlamanın meydana geldiğini duyurdu.

Reuters ajansı da ikinci patlamanın meydana geldiği Takva Camii'nin, Hizbullah karşıtı tutumuyla bilinen Selefi isimlerde Şeyh Selim Refii'nin cuma namazlarını kıldığı cami olduğunu duyurdu. Patlama sırasında Refii'nin içeride olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Suriye sınırındaki Trablus'ta daha önce de Sünni ve Aleviler arasında çatışmalar yaşanmıştı. Şehir, Suriye'deki iç savaş kaynaklı birçok olaya da sahne olmuştu.

 

İç savaş endişesi hakim

 

15 yıl süren ve 200 binden fazla kişinin öldüğü iç savaşın ardından 1990'da kırılgan bir barışın kurulduğu Lübnan'ın, Suriye'deki iç savaşın etkisiyle yeniden bir mezhep savaşına girmesinden endişe ediliyor.

Ülkenin başkenti Beyrut'ta 15 Ağustos'ta meydana gelen patlamada 20 kişi hayatını kaybetmişti.

 

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