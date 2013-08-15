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Dünya

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlama: 7 ölü, 20 yaralı

Beyrut’un güneyinde meydana gelen patlamada ilk gelen bilgilere göre en az 7 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Patlamanın gerçekleştiği bölgenin Şii grup Hizbullah'ın kalesi olarak bilindiği bildirildi

15 Ağustos 2013 22:38


Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyinde meydana gelen patlamada ilk gelen bilgilere göre en az 7 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

BBCTürkçe'nin haberine göre, Hizbullah'ın yayın organı El Manar televizyonu, patlamanın ana yollarından birinde meydana geldiğini duyurdu. AFP haber ajansı da patlamanın, Bir el Abid ve Rueiss mahalleleri arasındaki bir bölgede yaşandığını belirtti. BBCTürkçe, Patlamanın gerçekleştiği bölgenin Şii grup Hizbullah'ın kalesi olarak bilindiğine de haberinde yer verdi.

Lübnan resmi haber ajansına göre patlamada en az 7 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Patlama bölgesindeki kurtarma ekiplerinin en az 9 ceset saydıkları gelen bilgiler arasında. Reuters haber ajansına konuşan bir görgü tanığı bölgedeki beş binanın ve çok sayıda aracın hasar gördüğünü söyledi.

Beyrut'ta bulunan BBC Muhabiri Jim Muir, iki bina arasında meydana gelen patlamadan kısa bir süre sonra ambülans ve itfaiye araçlarının bölgeye geldiğini aktardı. Muir, patlamanın Hizbullah'ın Suriye'deki çatışmalara müdahil olmasının sonucu olarak görülebileceğini ifade etti.

Aynı bölgede, geçen ay bomba yüklü bir araç infilak etmiş tıklayın 53 kişi yaralanmıştı. Suriye’deki iç savaşın sıçradığı Lübnan’da, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı destekleyen Şii gruplar ve Esad’ın devrilmesini isteyen Sünni gruplar arasında çatışmalar yaşanıyordu.

 

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