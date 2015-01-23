Lübnan'ı kana bulayan bombacıyı Türkiye serbest bıraktı iddiası

Lübnan 'ın Al Akhbar gazetesi 9 kişinin öldüğü intihar saldırısından sonra, olayla bağlantısı bulunarak gözaltına alınan 11 kişi arasında yer alan Zakaria H'nin Türkiye tarafından takas sırasında salıverilen bir militan olduğu iddiasını ortaya attı.

Hürriyet 'te yer alan habere göre, takma adı Ebu Yahya olan militanın 10 Ocak'ta Trablus'un Cebel Muhsin bölgesindeki bir kafeye art arda düzenlenen iki intihar saldırısının sorumlularından olduğu düşünülüyor.

Çifte intihar saldırısını El Nusra cephesi üstlenmiş, "Lübnan'ın kuzeyinde Trablus'un Cebel Muhsin bölgesindeki bir kafeye kısa aralıklarla düzenlenen iki saldırıyı, Lübnan vatandaşı olan üyelerimiz Taha Hiyal ile Bilal İbrahim düzenledi" açıklaması yapılmıştı.