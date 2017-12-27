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Deutsche Welle

Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin sayısı azaldı

BM, Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin sayısının son üç yılda ilk kez bir milyonun altına indiğini açıkladı. Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin büyük bölümü kadın ve çocuklardan oluşuyor.

27 Aralık 2017 13:46

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) tarafından salı günü yapılan açıklamada, Lübnan'daki mültecilerin sayısının son üç yıldan bu yana ilk kez bir milyonun altına indiği belirtildi. Lübnan'da şu anda yaşayan kayıtlı Suriyeli mülteci sayısının 997 bin 905 olduğu açıklandı. BMMYK'nın verdiği bilgiye göre bu sayının büyük bir bölümünü Suriyeli kadın ve çocuklar oluşturuyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Lisa Ebu Halid, Nisan 2014'te Lübnan'daki kayıtlı Suriyeli mülteci sayısının bir milyon olduğunu ve bu sayının ilk kez bir milyon seviyesinin altına indiğini söyledi. Fransız haber ajansı AFP'ye açıklama yapan sözcü, mülteci sayısındaki azalmaya gerekçe olarak "üçüncü ülkelere göçü, Suriye'ye geri dönüşleri ve ölümleri" gösterdi.

Suriye'ye geri dönüşler var

Ebu Halid, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 ile bu yılın Eylül ayına kadar 49 bin Suriyeli mültecinin BM'nin yerleştirme programına dahil olduğunu ve bu kapsamda ABD, İsveç ve Fransa gibi ülkelere yerleştirildiğini söyledi.

Sözcü, bazı mültecilerinse Lübnan'ı Akdeniz üzerinden tehlikeli tekne yolcukları aracılığıyla kendi imkanlarıyla terk ettiğini belirtti. Sözcü, "Lübnan'dan Suriye'ye tam olarak kaç kişinin döndüğünü söyleyemeyiz ama bu sayıyı binlerle ifade etmek mümkün" diye konuştu.

Lübnan'da nüfusun dörtte biri kadar Suriyeli mülteci yaşıyor

Suriye'de iç savaşın başlamasından bu yana beş milyondan fazla kişi başta komşu Lübnan, Ürdün ve Türkiye gibi ülkelere sığındı. Toplam ülke nüfusunun dörtte biri kadar Suriyeli mülteci barındıran, dört milyon nüfuslu Lübnan, mülteci sayısının yoğunluğu nedeniyle zorlanıyor. Lübnan'da yaşayan her iki Suriyeliden biri yoksul. Çoğu çadırlarda ve metruk evlerde yaşıyor.

AFP/MK/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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