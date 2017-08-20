Lübnan’daki Filistinli mülteci kampında ateşkes ilan edildi

Cumartesi günü Ayn el-Hilve Mülteci Kampı’nda Fetih hareketi ile IŞİD bağlantılı Bilal Bedir grubu arasında çıkan silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı.

Lübnan’da Filistinli mültecilerin kaldığı kamp kan gölüne döndü. Cumartesİ günü Ayn el-Hilve Mülteci Kampı’nda Fetih hareketi ile IŞİD bağlantılı Bilal Bedir grubu arasında çıkan silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı.

Geçen hafta başlayan ve üç gündür devam eden çatışmalarda ölü sayısı ikiye çıkarken en az 8 kişi yaralandı.

Çatışmaların ardından bir araya gelen Filistinli liderlerin ateşkes konusunda anlaştığı bildirildi.

Olaylardan etkilenen Filistinli mülteciler ise kamptaki daha güvenli bölgelere sığınmak zorunda kaldı.

Nisan ayında iki grubun arasında günlerce süren çatışmalarda 6 kişi ölmüş, 40’tan fazla kişi de yaralanmıştı.