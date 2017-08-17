Lübnan'da tecavüzcüleri koruyan kanun maddesi kaldırıldı

Tunus ve Ürdün'den sonra Lübnan'da da tecavüzcülerin mağdurlarla evlenmeleri durumunda hapis cezasından kurtulmalarını sağlayan kanun maddesi kaldırıldı.

Ceza kanununun 522 no'lu maddesinin iptali için sunulan tasarı, parlamentonun tamamı tarafından onaylandı. Tasarı şubat ayında parlamentonun ilgili komitesinden geçmişti.

Lübnan'da 1940'lı yıllardan beri yürürlükte olan kanun maddesinin iptali, kadın hakları savunucularının yıllarca süren kampanyalarının ardından geldi.

Yeni hedefler

ABAAD adlı sivil toplum kuruluşunun üyesi Danielle el Hveyk, bu kararın aktivistlerce yapılan baskı sonucunda aldığını ancak önlerinde yeni mücadeleler olduğunu söyledi.

AFP'ye konuşan avukat Hveyk, "Üzerinde çalıştığımız birçok konu daha var... Başka maddelerle ilgili endişelerimiz sürüyor" dedi.

Aktivistlerin kaldırılmasını talep ettiği kanun maddeleri arasında 15 yaşından küçük biriyle, bu kişinin "rızası" olmak şartıyla cinsel ilişkiye girmekle suçlanan şahısların, söz konusu kızla evlenmeleri durumunda ceza almamalarını sağlayan düzenleme bulunuyor.

Lübnan'daki ceza kanununda yapılan değişikliğin aynısı, geçen haftalarda önce Tunus, ardından da Ürdün parlamentolarında kabul edilmişti. Fas ve Mısır da yasalarında benzer değişiklikler yapmıştı. İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre, tartışmalı kanun maddesi Irak, Suriye, Libya, Cezayir, Kuveyt, Filistin ve Latin Amerika'daki bazı ülkeler ile Tacikistan ve Filipinler'de halen yürürlükte.

Türkiye'de de tartışıldı

Türkiye'de ise Kasım 2016'da AKP'nin, TBMM Genel Kurulu'nda gündeme getirdiği "cinsel istismar yasası" büyük tartışmaya yol açmıştı. Tepkiler üzerine geri çekilen önergede, "cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın işlenen cinsel istismar suçunda, mağdurla failin evlenmesi durumunda hükmün açıklanması geri bırakılırken”, hüküm verilmiş ise infazın ertelenmesine karar veriliyordu. Evliliğin failin kusuruyla bitmesi halinde ise fail hakkındaki hükmün tekrar uygulanması öngörülüyordu.

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AFP/AP/dpa,CÖ/BÖ