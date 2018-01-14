T24 LogoT24 Logo
Dünya

Lübnan'da patlama: Hamas yetkilisi yaralandı

Hilal Sarı / İstanbul, 14 Ocak (DHA) – Lübnan’da Sayda kent merkezi yakınlarında park halinde bulunan ve Hamas yetkilisi Muhammed Hamdan'a ait olduğu iddia edilen araçta patlama meydana geldi

14 Ocak 2018 18:22

Hilal Sarı / İstanbul, 14 Ocak (DHA) – Lübnan’da Sayda kent merkezi yakınlarında park halinde bulunan ve Hamas yetkilisi Muhammed Hamdan\'a ait olduğu iddia edilen araçta patlama meydana geldi.
Hizbullah’a ait Al-Manar televizyonunun güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde saldırının hedefinin Ebu Hamza olarak da bilinen Muhammed Hamdan olduğu aktarıldı ve Hamdan’ın saldırıda “hafif yaralandığı” belirtilidi.
Beyrut’un 40 kilometre güneyindeki Sayda kentinde meydana gelen patlama büyük bir duman bulutunun kentin üzerinde yükselmesine neden oldu. Görgü tanıkları Hamdan’ın bacağından yaralanmış gibi göründüğünü aktardı.
Sayda Lübnan’daki 12 Filistinli sığınmacı kampından ikisine ev sahipliği yapıyor. Saldırı ise Sayda\'nın kuzeyindeki yerleşim bölgesinde meydana geldi. (Fotoğraflı)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hilal SarıOcak DHALübnanda SaydaHamasMuhammed HamdanHizbullahaAlManarEbu HamzaHamdanınBeyrutunSaydaGörgüSayda LübnandakiFilistinliSaldırıFotoğraflı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24