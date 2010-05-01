T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Lübnan'da korkunç linç

Lübnan'da 4 kişiyi öldüren Mısırlı bir kasap, olay yerine getirilince döve döve öldürüldü.

01 Mayıs 2010 03:00

T24- Lübnan’ın Ketermaya kentinde polis, ikisi çocuk 4 kişiyi öldürdüğü şüphesiyle yakaladığı Mısırlı kasap Muhammed Msallem’e önceki gün olay yerinde tatbikat yaptırıyordu.


Olay yerinde toplanan kalabalık bir anda Muhammed Msallem’e saldırdı. Halk, polisin elinden aldığı katil zanlısını döve döve öldürdü.


Ardından kurbanın cesedi önce sokaklarda sürüklendi, sonra da kasapların et asmakta kullandığı kancayla bir tabelaya asıldı.


Olay yerindeki çoğu kadın pek çok kişi de cep telefonlarıyla bu anın fotoğrafını çekti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24