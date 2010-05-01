Lübnan'da korkunç linç

T24-



Olay yerinde toplanan kalabalık bir anda Muhammed Msallem’e saldırdı. Halk, polisin elinden aldığı katil zanlısını döve döve öldürdü.



Ardından kurbanın cesedi önce sokaklarda sürüklendi, sonra da kasapların et asmakta kullandığı kancayla bir tabelaya asıldı.



Olay yerindeki çoğu kadın pek çok kişi de cep telefonlarıyla bu anın fotoğrafını çekti.