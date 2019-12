Lübnan'da Gökhan Tepe fırtınası

Halkın ilgisi inanılmaz

Lübnan'da demeç veren şarkıcı Tepe, Lübnan televizyonu MBC'de yayımlanan "Star Akademisi" yarışmasına davet edildiğini ve stüdyoda bulunan bine yakın kişiyi Türkçe şarkılarla coşturduğunu söyledi.Tepe, programdan sonra gezdiği Beyrut'ta, canlı yayını seyreden ve etrafını çeviren yüzlerce hayranıyla tanışıp sohbet etti.Gökhan Tepe, şarkı yarışmasında sahneye çıktığı sırada gördüğü ilgiden çok şaşırdığını belirterek, şunları kaydetti:"MBC kanalında gösterilen ve bütün Orta Doğu'da uydu üzerinden izlenendizi büyük ilgi görünce Beyrut'a davet edildim ve MBC'nin en çok izlenen programı"Kalam Nawaem"a şubat ayında konuk oldum. Arkasından dizideki rolümün yanındaşarkıcılığımı da öğrenen Lübnanlı televizyoncular, bu kez şarkı yarışması içinözel olarak davet ettiler. Orada kendi albümüm olan, 'Yürü Yüreğim'den iki şarkısöylemiştim. O programı izledikten sonra yoğun bir mail yağmuruna tutulduk.Kliplerimiz video paylaşım sitelerinde çok yüksek izlenme oranlarına ulaştı. Arapfanlarımız oluştu.""Yürü Yüreğim" isimli şarkıcısının Arapça'ya çevrildiğini belirten Tepe, şarkıyı iki Arap yarışmacıyla birlikte söylediğini kaydetti. Tepe, yarışmacıların şarkıyı hem Arapça hem de Türkçe seslendirdiğini ifade etti.Tepe, gördüklerinin, Türk gençlerinin Arap gençleriyle buluşması için atılan güzel bir adım olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:"Onlarla aramızda köprü kurmaya başladığımızı, artık bizim şarkılarımızla, sanatçılarımızla daha ilgili olacaklarını düşünüyorum. Lübnan dışında, diğer Arap ülkelerinde yolun başındayız. Önümüzde yeni albümüm var. Bunların tüm Arap ülkelerine dağıtılmasına çalışacağız. Şarkıları Türkçe olarak seslendiriyoruz. Türkçe'nin araştırılmasına öncülük edeceğiz. Gençler Türkşarkıcıların neler söylediğini araştıracaklar."Programdan sonra Beyrut'u gezen Tepe, suikastta öldürülen Refik Hariri'nin mezarını da ziyaret etti.Beyrut sokaklarında dolaşırken hemen her yerde Lübnanlı genç kızlar ve erkekler tarafından yolu kesilen Tepe, "Sokakta halkın yaklaşımı inanılmaz. Her gören dizideki adım olan 'Iyad' diyerek yanıma gelip fotoğraf çektiriyor. Türkçe adımızı da öğreniyorlar. Lübnan halkıyla aramızda hoş bir diyalog oluştu. Bizim insanlarımıza benzediklerini fark ettik. İnanılmaz güleryüzlüler, hiç kimseden kötü bir elektrik almadım geldiğimden bu yana. Bu çok önemli. Böyle hayal etmiyordum açıkçası. Buraya sık sık gelmeye kararlıyım" dedi.Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Serdar Kılıç'ı da ziyaret eden Tepe, sanatçılar olarak ülkeler arasında çok ciddi bir köprü inşa ettiklerini ve her iki toplumun bunun faydasını göreceğini sözlerine ekledi.