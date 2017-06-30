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Dünya

Lübnan'da göçmen kampında intihar saldırıları: 7 asker yaralandı

Saldırılar, ülkenin kuzeydoğusundaki Arsal kenti yakınlarında meydana geldi

30 Haziran 2017 15:11

Lübnan ordusu, beş intihar bombacısının askerlerin Suriye sınırı yakınlarındaki göçmen kampını ziyareti sırasında saldırı düzenlediğini bildirdi. Saldırıda, 3 asker patlamalarda, 4 asker de el bombası neticesinde yaralanırken, intihar bombacıları dışında yaşamını yitiren olmadığı da kaydedildi.

Saldırılar, ülkenin kuzeydoğusundaki Arsal kenti yakınlarında göçmen kampında militan ve silah aramak için düzenlenen bir operasyon sırasında meydana geldi.

Ordu, Cuma günkü saldırıda dört intihar bombacısının tek bir göçmen kampında, bir diğer militanın ise başka bir göçmen kampında saldırı düzenlediğini duyurdu.

Lübnan ordusu son aylarda Suriye savaşından kaçan binlerce göçmene ev sahipliği yapan derme çatma kamplara yönelik baskınlarını sıklaştırmıştı. Kent çevresindeki kamplar, Suriye'den gelen militanlar için göçmenler arasında saklanma imkanı sunuyor.

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intihar bombacısıLübnan ordusu

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