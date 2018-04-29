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BBC Türkçe

Lübnan'da göçmen kampında intihar saldırıları: 7 asker yaralandı

Lübnan ordusu, askerlerin Suriye sınırı yakınlarındaki göçmen kampını ziyareti sırasında beş intihar saldırısı düzenlediğini bildirdi. Ordu, bir militanın da el bombasıyla saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırılarda yedi asker yaralandı.

29 Nisan 2018 20:30

Lübnan ordusu, beş intihar bombacısının askerlerin Suriye sınırı yakınlarındaki göçmen kampını ziyareti sırasında saldırı düzenlediğini bildirdi. Ordu, bir militanın da el bombasıyla saldırı düzenlediğini açıkladı.

Yetkililer üç askerin patlamalarda, dört askerin de el bombası neticesinde yaralandığını kaydetti. Saldırılarda intihar bombacıları dışında yaşamını yitiren olmadı.

Saldırılar, ülkenin kuzeydoğusundaki Arsal kenti yakınlarında göçmen kampında militan ve silah aramak için düzenlenen bir operasyon sırasında meydana geldi.

Ordu, Cuma günkü saldırıda dört intihar bombacısının tek bir göçmen kampında, bir diğer militanın ise başka bir göçmen kampında saldırı düzenlediğini duyurdu.

Arsal, askerler ve Sunni cihatçı militanlar arasında çatışmaların sıklıkla görüldüğü bir yer.

Lübnan ordusu son aylarda Suriye savaşından kaçan binlerce göçmene ev sahipliği yapan derme çatma kamplara yönelik baskınlarını sıklaştırmıştı.

Kent çevresindeki kamplar, Suriye'den gelen militanlar için göçmenler arasında saklanma imkanı sunuyor.

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