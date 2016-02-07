Lübnan'da cumhurbaşkanı adayından Hizbullah'a teşekkür

Lübnan'da cumhurbaşkanı adayı Mişel Aoun, Hizbullah'ın Suriye'deki askeri varlığının Lübnan'ın güvenliğini sağladığını belirterek, Hizbullah'a teşekkür etti.

Radikal'de yer alan habere göre; Lübnan'daki siyasi bloklardan 8 Mart bloğunun cumhurbaşkanı adayı ve Ulusal Özgürlük Hareketi Lideri Mişel Aoun yerel bir televizyona yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın Suriye'deki varlığıyla Lübnan'ın sınırlarını koruduğunu söyledi.

Aoun, Hizbullah için, "Ordumuz, sınırları korumak için yeterli donanıma ve sayıya sahip değil. Hizbullah bu görevi iyi niyetli bir şekilde yapıyor çünkü tehlike altındayız" diye konuştu. Cumhurbaşkanı adayı Aoun, Lübnan topraklarında savaş halinin yaşandığını belirterek, "Lübnan'ın sınırlarını korumak için Hizbullah'a ihtiyacı var" dedi.