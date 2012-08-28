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Yaşam

Lübnan'da 619 metrekarelik duvar afişi

Fotoğrafçı Jean Cloude Bejjani'nin 30 farklı mekanda çektiği fotoğraflardan oluşan afiş, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye aday

28 Ağustos 2012 16:17

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta hazırlanan ve ülkenin tarihi misarını yansıtan 619 metrekare büyüklüğündeki duvar afişi, ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

Lübnanlı fotoğrafçı Jean Cloude Bejjani tarafından hazırlanan ve şehir merkezindeki alışveriş merkezinin bir duvarını boydan boya süsleyen üç boyutlu duvar afişi, özel gözlüklerle izleniyor. Yaklaşık 55 metre uzunluğu ve 11,3 metre yüksekliğiyle Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeye aday olan afişte, ülkenin tarihi mekanlarında çekilen 30 fotoğraf yer alıyor.

Sergide, ülkenin zenginlikleri Baalbek’teki antik Roma ve Bizans tapınakları ile Osmanlı döneminden kalan tarihi binaların fotoğrafları gibi çalışmalar sunuluyor.

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