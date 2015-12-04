Lübnan ve Ürdün de bastırıyor



"Die Welt" gazetesinin AB üst düzey yetkililerine dayandırdığı habere göre AB liderleri sığınmacı krizini ele almak üzere bugün Brüksel'te toplanacak. Toplantıda sığınmacıların hangi üye ülkelere yerleştirileceği tartışılacak. Sığınmacılara daha iyi koşullar sağlamaları için Türkiye'nin yanı sıra Lübnan ve Ürdün'e daha fazla mali yardım sağlanması önerisi ele alınacak.

"Die Welt" gazetesinin haberinde, Lübnan ve Ürdünlü hükümet temsilcilerinin Türkiye ile sağlanan anlaşmaya dikkat çekerek yardım talebi doğrultusunda girişimlerde bulunduğu belirtildi.

Ürdün ve Lübnan'da durum

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) verilerine göre Lübnan'da 1 milyon 150 bin, Ürdün'de ise 650 bin Suriyeli sığınmacı bulunuyor. Ankara'nın açıklamasına göre Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacıların sayısı 2 milyon 200 bini buluyor.

Avrupa'ya göçmen akışını kesecek önlemleri alması halinde Türkiye'ye 3 milyar Euro mali yardım, vize kolaylıkları ve üyelik müzakerelerine tekrar hız verilmesi sağlanacak. Türkiye, AB'den sağlanacak yardım karşılığında daha fazla sığınmacıyı ülkesinde ağırlayacak ve Yunanistan sınırını daha iyi koruyacak.

Merkel'den dikkat çekici açıklama

Almanya Başbakanı Angela Merkel, geçen hafta yapılan AB-Türkiye zirvesi sırasında bazı liderlerle Türkiye'de bulunan Suriyeli sığınmacıların alınması konusunda ikili temaslarda bulundu. Merkel, "Bu konuda kesin bir rakam telaffuz etmek zor. Ama kontenjanlardan söz edebiliriz" dedi. AB Komisyonu'nun 17 Aralık'ta yapılacak AB liderler zirvesine kadar bir formül üzerinde çalışacağı belirtildi.

Orban'ın tartışma yaratan iddiası

Medyaya yansıyan haberlerde, AB'nin Türkiye'den 400 bin Suriyeli sığınmacı alacağı iddiasına yer verildi. Macaristan Başbakanı Viktor Orban da Türkiye ile AB arasında "gizli mutabakat"a varıldığını öne sürerek benzer iddiaları dile getirdi.

Orban, Türkiye'den gönderilecek 400 bin ila 500 bin Suriyeli sığınmacının yasal yollarla AB ülkeleri arasında dağıtılacağını ileri sürdü. Çeşitli AB ülkeleri ile Türkiye arasında bu konuda görüşmeler gerçekleştirildiğini savunan Orban, bu planın bu hafta içinde Berlin'de açıklanacağını iddia etti.