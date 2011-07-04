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Politika

LÜBNAN TEZKERESİ YARIN TBMM'DE   TBMM (A.A)

04 Temmuz 2011 22:13

-LÜBNAN TEZKERESİ YARIN TBMM'DE   TBMM (A.A) - 04.07.2011 - Lübnan'da BM Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında görev yapan Türk askerinin görev süresi 5. kez uzatılacak. TBMM Genel Kurulu, yarın UNIFIL'deki Türk askerinin görev süresini 1 yıl daha uzatılması konusunda Hükümete yetki veren Başbakanlık tezkeresini görüşecek. TBMM'den, Lübnan'a asker gönderilmesine ilişkin karar 5 Eylül 2006 tarihinde çıktı. Görev gücünün süresi, bu tarihten sonra 4 kez uzatıldı.   Hükümetler, 1950'den bu yana yurt dışına asker gönderme konusunda TBMM'den 31 kez izin aldı. Genel Kurulda kabul edilen son tezkere, Libya'da istikrarın sağlanmasına yönelik tezkere oldu.

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