Lübnan Suriyeli sığınmacıları geri yollamaya hazırlanıyor

İstanbul, 26 Eylül (DHA) – Resmi temaslar için Fransa’da bulunan Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Pazartesi günü Elysee Sarayında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile birlikte yaptığı konuşmada ülkesine sığınan 1.5 milyon Suriyeli sığınmacının bir an önce ülkelerine dönmesi gerektiğini söyledi.

Aoun yaptığı konuşmada, BM yardımlarının ‘sefalet kampları’ olarak adlandırdığı sığınmacı kamplarına yardım yerine Suriyeli sığınmacıların evlerine dönmesi için kullanılması gerektiğini belirtirken, “Onların kendi istekleriyle dönmeye karar vermelerini beklemek istemiyoruz” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise, , Suriye’de siyasi bir çözüm bulunmamasının Suriyelilerin ülkelerine dönmelerini geciktirdiğini söyleyerek görevdaşına katılmadığını belirtti.