Lübnan sekiz askerinin cenazesine karşılık '250 IŞİD militanını serbest bıraktı'

Lübnan, Suriye'deki çatışmalarda ölen sekiz askerinin cenazelerine karşılık yüzlerce IŞİD militanını serbest bıraktı.

New York Times'ın haberine göre, örgütle Lübnan ve Suriye hükümeti arasında varılan anlaşma uyarınca, IŞİD militanları ve aileleri, 17 otobüs ve 11 ambulansla Lübnan'ın kuzeyinden, Suriye'nin doğusuna nakledildi.

Suriye'de IŞİD'in denetimindeki bölgeye geçmesine izin verilen IŞİD militanlarının sayısı açıklanmadı ancak haberde en az 250 militanının ve ailelerinden 150 kişinin tahliye ediliği belirtiliyor.

Anlaşmaya taraf olan Hizbullah'tan yapılan açıklamada, ilk aşamada yaralı IŞİD militanlarının gönderildiği duyuruldu. Suriye resmi haber ajansı da anlaşmayı doğruladı.

Lübnan İstihbarat Servisi Başkanı Tümgeneral Abbas İbrahim, IŞİD militanlarına klimalı otobüs sağlanmasıyla ilgili eleştirileri yanıtlarken, "DAEŞ (IŞİD) militanlarının klimalı arabalarla gönderilmesi kabul edilebilir bir şey. Çünkü Lübnan, devletlerin intikam peşinde de koşmaması ilkesine bağlıdır" dedi.

Eski Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Süleyman da anlaşmayı "zafer" olarak niteledi ve "Bu zaferi, askerlerimizi infaz edenleri bulunup, bunların Arap mahkemeleri ya da uluslararası mahkemelerde yargılanması izlemeli" diye konuştu.

Lübnan'ın kuzey doğusundaki Arsal bölgesinde 2014'teki çatışmalarda dokuz Lübnan askeri esir alınmıştı.

Bu tarihten beri askerlerin akıbeti bilinmiyordu. Askerlerin yakınları Beyrut'ta zaman zaman protesto gösterileri düzenliyordu.

Lübnan ordusu geçen hafta IŞİD'i müzakereye zorlamak için sınır bölgesinde büyük bir operasyon başlattı. Eş zamanlı olarak Hizbullah ve müttefikleri de sınırın Suriye tarafından operasyona girişti.

Pazar günü taraflar arasında ateşkes ilan edildi ve IŞİD'le anlaşmaya varıldı.

Tümgeneral İbrahim, IŞİD'in teslim ettiği sekiz cesedin 2014'te esir alınan askerlere ait olduğunu düşündüklerini ancak DNA sonuçlarının bekleyeceklerini söyledi. Dokuzuncu askerin akıbeti bilinmiyor. Bu askerin IŞİD saflarına geçtiği iddia ediliyor.