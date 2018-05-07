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BBC Türkçe

Lübnan seçimlerinin galibi Hizbullah ve müttefikleri

Ülkede 9 yıl sonra ilk kez yapılan genel seçimlerin gayrıresmi sonuçlarına göre Hizbullah ve siyasi müttefikleri, parlamentoda çoğunluğu sağladı. Batı ve Suudi Arabistan'ın desteklediği Başbakan Saad el Hariri'nin partisi büyük oy kaybına uğradı.

07 Mayıs 2018 13:12

Lübnan'da 9 yıl sonra ilk kez yapılan genel seçimlerin gayrıresmi sonuçlarına göre Hizbullah ve siyasi müttefikleri, parlamentoda çoğunluğu sağladı.

Bu sonuçlar, ABD tarafından "terör örgütleri" listesinde bulunan Hizbullah'ın Suriye'de iç savaşa Devlet Başkanı Beşar Esad'a destek vermek amacıyla katılmasından bu yana güç kazandığının ve İran'ın bölgede etkinliğinin arttığının bir işareti olarak yorumlanıyor.

Seçimlerde Batı ve Suudi Arabistan'ın desteklediği Başbakan Saad el Hariri'nin partisi Müstakbel Hareketi büyük oy kaybına uğradı.

Bununla birlikte, 128 sandalyeli Meclis'te en büyük Sünni bloğun Hariri önderliğinde oluşması bekleniyor.

Bu da yeni hükümetin de Hariri başkanlığında kurulması ihtimalini artırıyor.

Lübnan'da iç savaş sonrası oluşturulan siyasi sistemde başbakanın Sünni olması zorunluluğu bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Hristiyanlar, Meclis Başkanı da Şiiler arasından seçiliyor.

Bununla birlikte kurulacak yeni hükümetin mevcut yönetimde olduğu gibi tüm partileri kapsaması bekleniyor.

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