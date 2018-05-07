Lübnan seçimlerinde Hizbullah önde

Lübnan'da dokuz yıl aradan sonra düzenlenen genel seçimlerde İran destekli Şii blok Hizbullah büyük kazanımlar elde etti. Resmi olmayan sonuçlara göre 128 üyeli meclisteki sandalyelerin en az 67'sini kazanan Hizbullah ve destekçileri, bu sayede yasaları veto edebilecek çoğunluğa ulaşmış oldu. Doğrudan Hizbullah'ı temsil eden milletvekili sayısı ile 13 oldu.

Başbakan Saad Hariri'nin Müstakbel Hareketi 2009 yılında kazanmış olduğu 32 sandalyeden 12'sini kaybederek bu seçimlerde 20 sandalyede kaldı. Ancak Hariri halen meclisteki en büyük Sünni bloku elinde bulunduruyor.

Hristiyan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın Özgür Yurtseverler Hareketi bir önceki döneme göre altı sandalye kaybederek mecliste 21 sandalye elde edebildi.

Hristiyan Lübnan Kuvvetleri Partisi ise seçimin en büyük kazananı oldu. Sandalye sayısını neredeyse iki kart arttıran sağ görüşlü parti, milletvekili sayısını 15'e çıkardı. Parti, ülkedeki yolsuzluk ile mücadele ve kötüye giden ekonomiyi düzeltme vaadinde bulunuyordu.

Şii-Sünni denklemi

Lübnan nüfusunun yaklaşık yüzde 54'ünü Müslümanlar oluştururken, İslam inancına sahip bu kitlenin de yarısını Sünniler ve diğer yarısını Şiiler oluşturuyor. Ülkenin yaklaşık yüzde 40'ı Hristiyan ve yüzde 5 kadarı da Dürzilerden oluşuyor.

Ülkenin siyasi sistemi de bu demografik paylaşıma göre tasarlanmış durumda. Buna göre cumhurbaşkanının her zaman Marunî Hristiyanlar arasından seçilmesi gerekirken, başbakanın Sünni, meclis sözcüsün ise Şii olması şart koşuluyor.

Ancak buna karşın birçok Batı devleti tarafından terör örgütü olarak değerlendirilen Hizbullah'ın siyasi hayattaki ağırlığı bu son seçimlerdeki sonuçlara göre daha da artmış durumda.

Suudi Arabistan tarafından desteklenen ve Sünni blokun temsilcisi Başbakan Saad Hariri'nin yeniden bir "milli birlik" hükümeti kurması bekleniyor. Ancak kurulacak hükümetin, tıpkı görevi sona erecek hükümetteki gibi Hizbullah'ın da dâhil olduğu farklı grupları barındırması tahmin ediliyor.

Resmi olmayan sonuçların açıklanmasıyla birlikte Beyrut'taki konutundan bir basın açıklaması yapan Başbakan Hariri, seçimlerdeki sandalye kayıplarına karşın umutlu olunması gerektiğini kaydetti.

Hariri, "Siyasi istikrarı sağlamlaştırmak ve tüm Lübnanlıların hayat koşullarını iyileştirmek için tüm Lübnanlılara elimi uzatıyorum" ifadesini kullandı.

Katılım düşük

En son genel seçimlerin 2009 yılında düzenlendiği Lübnan'da nispi temsili arttıran yeni bir seçim uygulanmasına karşın katılım oldukça düşük kaldı. Kayıtlı seçmenin sadece yüzde 49'u sandığa giderken, bu oran başkent Beyrut ve çevresinde daha da az oldu.

2009 yılındaki seçimlerde ise katılım oranı yüzde 54 olarak kayda geçmişti. Katılımdaki düşük orana sandıklara ulaşımda yaşanan güçlükler de gösteriliyor. Çünkü seçmenler ikamet ettikleri yerlerde değil, aile büyüklerinin kütüklerinin olduğu yerlerde oy kullanabiliyor. Bundan dolayı birçok seçmen oy kullanmak üzere başkent Beyrut'tan ülkedeki çeşitli köy ve mezralara gitti.

AP,rtr/ÇÖ,ÖA

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