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Dünya

Lübnan Sağlık Bakanı Hassan'ın Koronavirüs testi pozitif çıktı

13 Ocak 2021 23:48

Lübnan Sağlık Bakanı Dr. Hamad Hassan karantinaya alınmasının ardından yapılan Koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanı Dr. Hamad Hassan'ın ofisinde 3'üncü Covid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından karantinaya alınmış ve Hassan'a Covid-19 testi yapıldığı belirtilmişti. Lübnan'daki St. George Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, Hassan'a yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığı aktarıldı.

Açıklamada, bakanın tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Lübnan'da yarından itibaren 25 Ocak tarihine kadar Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı da dahil olmak üzere sert tedbirler uygulanmaya başlayacak. Lübnan'da toplam vaka sayısı 231 bin 936'ya, toplam can kaybı ise bin 740'a ulaştı. (İHA)

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