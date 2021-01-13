Lübnan Sağlık Bakanı Hassan'ın Koronavirüs testi pozitif çıktı

Lübnan Sağlık Bakanı Dr. Hamad Hassan karantinaya alınmasının ardından yapılan Koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanı Dr. Hamad Hassan'ın ofisinde 3'üncü Covid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından karantinaya alınmış ve Hassan'a Covid-19 testi yapıldığı belirtilmişti. Lübnan'daki St. George Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, Hassan'a yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığı aktarıldı.

Açıklamada, bakanın tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Lübnan'da yarından itibaren 25 Ocak tarihine kadar Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı da dahil olmak üzere sert tedbirler uygulanmaya başlayacak. Lübnan'da toplam vaka sayısı 231 bin 936'ya, toplam can kaybı ise bin 740'a ulaştı. (İHA)