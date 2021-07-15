Lübnan Ordusu iflasın eşiğinde

T24 Ekonomi Servisi

Lübnan Ordusu komutanlarından General Youssef Haddad, askerlerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için acil 100 milyon dolara ihtiyaç duyduklarını belirtti.

CNBC’nin haberine göre Haddad, “Eylül ayında ordu kritik duruma girmiş olacak. Ordu çökerse Lübnan’ı kaybederiz” dedi.

Lübnan Ordusu her ay askerlere 15.500 Lübnan Pound’u maaş ödüyor. Toplam aylık maliyet 84 milyon dolara ulaşıyor. Lübnan’da yaşanan eonomik kriz sonrasında dolar karaborsada 20 bin Lübnan Pound’una yükseldi. Haddad, dolardaki yükseliş sonrasında askerlerin yoksulluk eşiğinin altına indiğini kaydetti.

6 milyon nüfuslu ülke tarihinin en ağır ekonomik krizini yaşıyor. Lübnan Pound’u 18 ayda dolar karşısında yüzde 90 değer yitirirken gıda enflasyonu da yüzde 400 arttı. Tüketici enflasyonu yüzde 84’e ulaştı.

Dünya Bankası’na göre kişi başına gelir 2018 ile 2020 arasında yüzde 40 düştü.