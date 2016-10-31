Lübnan Meclisi 29 ay sonra cumhurbaşkanını seçti

Lübnan'da, Mişel Süleyman'ın görevi bıraktığı Mayıs 2014'ten beri boş duran cumhurbaşkanlığı koltuğu sonunda doldu.

Son iki yılda yapılan 45 girişimin başarısız olmasının ardından Lübnan Meclisi bugün tüm kesimlerin desteğini alan eski Genelkurmay Başkanı Michel Aoun'u Cumhurbaşkanı seçti.

Ancak bu seçim de beklendiği kadar kolay olmadı; öncesinde varılan geniş mutabakata rağmen meclisteki seçimin ilk turunda Michel Aoun cumhurbaşkanlığı için yeterli oyu alamadı. Seçim ikinci tura kaldı. Aoun ancak ikinci turda seçilebildi.

Maruni Hristiyan lidere en büyük desteği Şii grup Hizbullah veriyor. Eski Başbakan Refik Hariri'nin oğlu Saad Hariri'nin liderliğindeki Müstakbel Hareketi'nin de son anda Aoun'a desteğini açıklamasıyla ülkedeki iki yıllık siyasi tıkanıklığın açılması söz konusu. Pazarlıklar sonucu Aoun'un cumhurbaşkanlığına destek karşılığında Saad Hariri de başbakan olacak.

Lübnan'da, Cumhurbaşkanı Maruni, Başbakan Sünni, Meclis Başkanı ise Şiilerden seçiliyor.