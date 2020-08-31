Lübnan'ın yeni başbakanı, Almanya Büyükelçisi Mustapha Adib oldu

Lübnan'ın yeni Başbakanı Almanya Büyükelçisi Mustapha Adib olarak belirlendi. Hükûmeti kurma görevi Adib'e verildi.

Eski Lübnan başbakanları Najib Mikati, Fouad Siniora, Saad Hariri ve Tamam Salam’dan oluşan etkili bir grup dün başkentte yaptıkları görüşmede yeni hükûmeti kurması ve başbakanlık görevini devralması konusunda Almanya Büyükelçisi Mustapha Adib ismi üzerinde uzlaşma sağlamıştı.

AFP'nin son dakika haberine göre, yeni Başbakan'ın Adib olarak belirlendiği açıklandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yarın Lübnan'ı ziyaret edecek. Macron, Lübnan için yeni bir 'siyasi anlaşma' teklifinde bulunmuştu.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta meydana gelen şiddetli patlama sonrası eski Başbakan Hassan Diab liderliğindeki hükûmet 10 Ağustos’ta istifa etmişti.