Lübnan'ın görevi bırakan başbakanı Hassan Diab ve üç eski bakan Beyrut patlamasıyla ilgili ifade verecek

Lübnan'ın Beyrut kentinde Ağustos ayında meydana gelen ve 150'den fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan patlamayla ilgili olarak istifa eden başbakan Hassan Diab ve üç bakan ihmalle suçlandı.

Al Jazeera'nın aktardığı habere göre, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamadan sonra görevi bırakan başbakan Hassan Diab, eski kamu işleri bakanları ve eski maliye bakanı, ihmal gerekçesiyle ifadeye çağrıldı.

Hâkim dört ismi sanık olarak ifadeye çağırdı. Daha önce bu dört isim tanık olarak ifade vermişti.

Ne olmuştu?

Beyrut Limanı'nda geçen hafta meydana gelen patlamada 158 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi de yaralandı. Şehirde en az 300 bin evin hasar gördüğü belirtildi. Patlamanın limandaki bir depoda yıllardır bekletilen tonlarca amonyum nitrat nedeniyle yaşandığı açıklandı. Hükûmetin ihmalkârlığına tepki gösteren vatandaşlar günlerdir Beyrut sokaklarında eylem yapıyor. İstifa çağrısının yapıldığı protestolarda çıkan gerilimin ardından en az 700 kişinin yaralandığı belirtildi.

Hükûmet, patlamanın ardından sorumluların araştırılması için bir komisyon kurulduğunu açıkladı. Patlamanın olduğu limanda son 6 yıldır depolama görevlisi olarak çalışan bütün görevliler hakkında ev hapsi kararı verildi.

Lübnan'da hükûmet dün patlamanın ve protestoların ardından istifa ettiğini açıkladı.