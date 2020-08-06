Lübnan hükûmeti, Beyrut patlamasında sorumluların belirlenmesi için 4 gün süre verdi

Lübnan hükûmeti, Beyrut Limanı’nda meydana gelen 135 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın sorumlularını belirlemek için araştırma komitesine dört gün süre tanıdı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Beyrut Limanı'nda tonlarca amonyum nitratın tutulduğu bir depoda meydana gelen patlamayla ilgili olarak İnceleme komitesi kurma kararı alan hükûmet, sonuçları dört gün gibi kısa bir sürede elde etmek istediğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Charbel Wehbe, “Bu sabah, en fazla dört gün içinde sorumluluk hakkında ayrıntılı bir rapor sunması gereken bir inceleme komitesi kurma kararı alındı; nasıl, kim, ne, nerede? Adli kararlar olacak” dedi.

Wehbe, “Durum ciddi ve biz de işi ciddiye alıyoruz. Bu korkunç ihmal suçundan sorumlu olanlar, bir hâkimler komitesi tarafından cezalandırılacak” ifadelerini kullandı.

Hükûmet, dün, patlayıcıların depoda tutulmasından sorumlu olan kişiler hakkında ev hapsi kararı verdi.

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Patlama riski olan amonyum nitratın 6 yıl boyunca Beyrut Limanı'nda tutulmuş olması denetimsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle tepkilere neden oldu.