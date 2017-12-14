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Deutsche Welle

Lübnan Doğu Kudüs'te büyükelçilik açmayı değerlendiriyor

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması üzerine Lübnan Doğu Kudüs'te Filistin'e diplomatik misyon açmayı değerlendiriyor.

14 Aralık 2017 21:40

Lübnan hükümeti, Dışişleri Bakanı Cibran Basil'in önerisi üzerine Doğu Kudüs'e büyükelçilik açma fikrini değerlendirecek.

Ülkedeki resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre ABD'nin 6 Aralık'ta Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıklaması üzerine harekete geçen Lübnan'da oluşturulacak ve Başbakan Saad Hariri'nin başkanlık edeceği bir komite teklifi değerlendirecek.

Basil, Twitter'dan bir açıklama yaparak Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'tan, açmayı planladıkları büyükelçilik için Doğu Kudüs'te kendilerine toprak vermelerini rica ettiğini yazdı.

İstanbul'daki İİT zirvesi

ABD'nin Kudüs kararı sonrası çarşamba günü İstanbul'da bir araya gelen İslam İşbirliği Teşkilatı bir bildirge yayınlayıp Doğu Kudüs'ü, işgal altındaki Filistin'in başkenti olarak tanıdıklarını açıklamıştı.

Zirvede, ülkesini temsilen Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn yer alırken, Müslüman nüfuslu ülkelerin oluşturduğu 57 üyeli İİT ABD'nin kararını kınadığını ve hükümsüz olduğunu açıklamıştı.

Lübnan'ın Filistin topraklarında herhangi bir diplomatik temsilciliği bulunmuyor. Lübnan'da faaliyet gösteren Hizbullah ile İsrail ise 2006 yılında savaşmıştı.

DW/dpa/ÇÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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